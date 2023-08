Natalie Portman, atormentada por una infidelidad, acaba con su matrimonio

Natalie Portman y Benjamin Millepied han puesto el punto y final a su matrimonio después de 11 años casados. La actriz no ha podido superar la infidelidad del bailarín con una joven de 25 años. El affaire se ha llevado por delante a una de las parejas más consolidadas de Hollywood. US Magazine ha destacado que la infidelidad ha generado una serie de problemas para el matrimonio, que siempre había mostrado una imagen de solidez. La ya expareja tiene dos hijos en común: Aleph, de 12 años, y Amalia, de seis.

Fue el pasado mes de junio cuando los medios de comunicación contaban el romance entre Benjamin Millepied y Camille Étienne, una joven activista medioambiental. Lo que empezó siendo un rumor vio la luz finalmente a través de unas fotografías de ambos en actitud cómplice. “Sabe que cometió un gran error y está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone”, declaró una persona del entorno de la pareja a la revista People.

Según ha informado US Magazine, la protagonista de Thor ha decidido acabar con su matrimonio. “Aunque han estado intentando trabajar y esforzarse para salvar la relación, actualmente ya no están juntos”, ha indicado el citado medio. En la última aparición de la actriz en público, durante la Cumbre por la Equidad de Angel City en Sídney, la ganadora de un Oscar ya no llevaba la alianza de matrimonio.

La actriz de 42 años y el coreógrafo se conocieron en 2010 mientras rodaban El cisne negro. Tras dos años de noviazgo, ambos contrajeron matrimonio en 2012 en una boda íntima que se celebró bajo los mandatos del judaísmo.