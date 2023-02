Nueva condena por abusos sexuales contra Harvey Weinstein

La sentencia es contundente y el movimiento #Metoo encuentra aquí respaldo y sororidad tras el primer juicio. El otrora productor de Hollywood Harvey Weinstein ha sido condenado este jueves por el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (EEUU) a otros 16 años de prisión por violación y abuso sexual a una actriz y modelo italiana en febrero de 2013 en una habitación de hotel de Beverly Hills, según informa CNN al respecto de este caso.

La condena se suma a los otros 23 años de cárcel que un jurado de Nueva York ya le condenó en diciembre de 2020, dos años después de que salieran a la luz las acusaciones contra él, por un cargo de violación en tercer grado cometido sobre Jessica Mann, y un delito sexual en primer grado sobre la ayudante de producción de la compañía, Mimi Haley.

Sin embargo, el jurado, formado por cinco mujeres y siete hombres, absolvió al ya desprestigiado magnate cinematográfico de los cargos más graves, violación en primer grado y, especialmente, del de conducta sexual depredadora que podría haberle acarreado la cadena perpetua.

La sentencia de este jueves es la segunda contra Weinstein por cargos de agresión sexual desde que un informe de The New York Times y The New Yorker en 2017 reveló su supuesto historial de abusos sexuales, acoso y acuerdos secretos usando su influencia como magnate en Hollywood y figura clave de las contrataciones en el primer nivel de la industria para aprovecharse de mujer joven.

Más de 100 mujeres han acusado a Weinstein por conducta sexual inapropiada desde que se desató el movimiento #MeToo, cuando infinidad de actrices, modelos y mujeres del mundo del cine denunciaron al productor. Este movimiento que venía a desenamascarar a los abusadores nació en 2017.