Nuevo contratiempo para Dani Alves: su exmujer le retira su apoyo

Dinorah Santana ya no puede más. La exmujer de Dani Alves y madre de sus dos hijos, que desde un principio le ha brindado su apoyo al futbolista, ha cambiado drásticamente de opinión. En una entrevista para Cuatro al Día ha dejado claro que no quiere saber nada de su exmarido. “Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos… “, ha expresado visiblemente enfadada.

La representante del futbolista brasileño ha reconocido que el apoyo a su marido estaba dirigido desde una estrategia de defensa judicial. “Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto”, ha explicado sobre las órdenes que seguía para defender al padre de sus hijos.

#EXCLUSIVA | La exmujer de Dani Alves le retira su apoyo: “Para mí no existe, para mí ha muerto” #CuatroAlDía11O https://t.co/8pLpT2B0Mf 👈 — Cuatro al día (@cuatroaldia) October 11, 2023

A la primera mujer del futbolista no le ha sentado nada bien las continuas cartas de amor y el acercamiento que se ha producido en las últimas semanas de Dani Alves y Joana Sanz. Ambas mantienen una relación fría y distante, tal y como ha confirmado Dinorah, que asegura que Joana nunca se ha preocupado por la situación de los hijos del jugador. “Joana no se ha puesto ninguna vez en contacto conmigo. Yo, cuando Dani fue a la cárcel, fui a Barcelona y fui a verla. Un día ella se puso muy mal. Yo he ido a recogerla. La ayudé, estuve con ella. Alguna vez se ha puesto en contacto por temas de la mudanza de México y cosas de estas. Nunca ha llamado para preguntar si los niños están bien. Yo supongo que ella también tiene sus cosas, perdió a la madre, perdió al marido. Tampoco la juzgó por esto”, ha asegurado.

La exmujer de Dani Alves, que ha hecho todo lo posible para defender al padre de sus hijos, se ha sentido sola. Dinorah se mudó con sus hijos a Barcelona siguiendo las recomendaciones de la defensa del futbolista. Con ello se pretendía demostrar su arraigo con la ciudad y desechar la opción del riesgo de fuga. “Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Yo tengo el auto en que se puso esto. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron la libertad condicional. Y él desapareció. Fue solamente así”, ha explicado.