Pablo Urdangarin tiene novia: morena, alta y de una familia adinerada

Pablo Urdangarin podría haber encontrado el amor. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha sido pillado en actitud cómplice y cariñosa con una joven por las calles de Barcelona. El joven deportista, que ha ejercido de portavoz informal de la familia en numerosas ocasiones, ha sido fotografiado mientras besaba a una joven, de la que no se conoce su identidad. Vanitatis ha sido el medio que se ha encargado de publicar dichas fotografías.

En las imágenes se aprecia como el sobrino del rey Felipe VI disfruta de la compañía de su amiga especial. Se desconoce la identidad de la afortunada, pero parece que es una chica morena, alta y que procede de una familia de la alta sociedad catalana. El medio que ha publicado las fotografías ha pixelado su cara al tratarse de una persona anónima.

Pablo Urdangarin, que siempre se ha mostrado muy atento y educado con los medios de comunicación, no ha querido dar detalles de su posible relación sentimental. “Prefiero no comentar. Es mi privacidad y ya está gracias”. El primer romance del nieto del rey emérito ha dejado varias anécdotas curiosas en el plató de Ya es mediodía de Telecinco. Joaquín Prat ha quedado prendado de la actitud del joven ante los medios de comunicación. “Este en qué número está en la línea sucesoria, porque me gusta para jefe del Estado, con permiso del rey”, ha comentado el presentador del programa. En el plató del espacio otra persona ha elogiado la figura del hijo de Iñaki Urdangarin. Alba Carrillo ha asegurado que si no fuera por la diferencia de edad le gusta como pareja. “Es una monada, me gusta hasta para mí”, ha desvelado la modelo.

Pablo Urdangarin, a sus 21 años, se encuentra en una edad idónea para conocer chicas y vivir sus primeras experiencias sentimentales. Por ello, el joven no ha dudado en disfrutar de una tarde de compras con su amiga especial. El hijo de la infanta Elena ha seguido los pasos de su padre, estando totalmente volcado en su carrera deportiva como jugador de balonmano. Milita en las categorías inferiores del FC Barcelona, el club donde destacó su padre. Pablo ha llegado a debutar con el primer equipo y se le vislumbra un futuro prometedor en el balonmano.