Preocupación por el delicado estado de salud de Joaquín Torres

No corren buenos tiempos para Joaquín Torres, que acumula varios golpes en los últimos meses que han mermado su estado de salud. El arquitecto ha intervenido en el programa de Sonsoles Ónega desde el hospital con un semblante que denota que no atraviesa uno de sus mejores momentos. Actualmente se está recuperando de una operación de cadera a consecuencia del accidente de moto que sufrió el pasado 4 de diciembre. A ello, hay que sumar el fallecimiento de su madre y la lucha judicial que mantiene con su hermano Julio por el despilfarro del patrimonio familiar.

Los fuertes dolores de cadera le obligaron a pasar por el quirófano. Torres ha explicado cómo se encuentra tras una suma de acontecimientos que le han impedido levantar cabeza.

“Me abrieron para descartar una infección de huesos. Tenía tres índices en los análisis de sangre que le hacían pensar que algo no funcionaba. Me hicieron hasta una resonancia magnética para descartar un tumor cerebral”, ha comentado en un primer momento.

El arquitecto esperaba recibir el alta pronto para continuar con la recuperación en su casa, pero finalmente no será así. “El lunes me operó, fue todo un éxito, me puso una prótesis tipo americana con una subestructura apoyada al esqueleto. Yo estaba convencido de que me iba para casa andando porque ya me pongo de pie y puedo andar. Me dicen que tendremos que tratarlo durante dos semanas más con antibióticos y tendré que estar ingresado. Hay que esperar 15 días para ver cómo evoluciona y si no afecta a la prótesis que me han puesto”, ha zanjado con resignación y agotamiento.