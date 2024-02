Los 40 años de Sara Carbonero: con Iker, sus hijos y Nacho Taboada

Sara Carbonero ha celebrado por todo lo alto su 40 cumpleaños. En la fiesta, donde ha congregado a varias de sus amistades, ha estado presente su exmarido, Iker Casillas, sus hijos, Martín y Lucas, así como su actual pareja, Nacho Taboada. La sala Bulería de la capital de España ha sido el lugar escogido para dar la bienvenida a los 40.

Entre los asistentes se encontraban su inseparable amiga Isabel Jiménez, Paula Echevarría y Miguel Torres, Raquel Perera, Esther Cañadas, Emi Huelva, entre otros rostros conocidos. Todos ellos han disfrutado de una velada festiva que ha cuidado todos los detalles: música, una tarta de frutos rojos, regalos para los invitados y hasta un concierto privado de Vanesa Martín. La fiesta, como no podía ser de otra manera, se extendió hasta altas horas de la madrugada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Los verdaderos protagonistas de la fiesta fueron los hijos de Sara Carbonero e Iker Casillas. Martín, de diez años, y Lucas, de siete, acudieron a la celebración compartiendo vestimenta. Ambos lucieron un traje azul oscuro junto con una camisa y zapatillas deportivas blancas. Los hijos de la cumpleañera soplaron las velas y protagonizaron algunos de los momentos más divertidos y emotivos de la fiesta. Sara abrazó a sus dos pequeños, con los que dejó tiernas fotografías para el recuerdo. Los pequeños no se perdieron el concierto de La flaka ni la actuación de su madre, que cantó junto a Vanesa Martín el tema Un ramito de violetas, de Cecilia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Corrochano (@dcorrochano)

Iker Casillas, el padre de sus hijos, no quiso perderse la fiesta de cumpleaños. “Hoy salgo a dar una vuelta”, posteaba el exfutbolista en sus redes sociales minutos antes de poner camino a la sala Bulería. Iker y Sara se separaron en marzo de 2021, pero siempre han hecho gala de una excelente relación de amistad por el bien de sus hijos. El deportista ha coincidido en la celebración con Nacho Taboada. El músico ha dejado atrás su timidez social y ha compartido unas emotivas palabras para felicitar a su pareja. “Felicidades, torpedo manchego. Como dice tu hermana, lo sentimental en privado. A disfrutar hoy (y siempre) que nadie mejor que tú sabe que la vida es un suspiro quebradizo y fugaz. Hay fotos peores”, ha expresado en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Taboada (@taboada_nacho)

Sara Carbonero, embargada por la emoción del momento, ha compartido varias fotografías de la fiesta y un mensaje de agradecimiento. “Cantemos, a pesar del ruido. Bailemos, a pesar de los escombros. Vivamos, a pesar de la vida. Este año, repito el deseo de los cinco últimos y un sentimiento. El de enorme gratitud por poder seguir cumpliendo años rodeada de tantísima gente que adoro y que me quiere. Gracias de corazón por los buenos deseos a todas las personas bonitas que hay por el mundo. Por la energía que me llega y me mantiene con ilusión y ganas de agarrarme a la vida con más fuerza que nunca. Paz, mucho amor, salud. Mi mayor regalo siempre serán ellos. Viviré hasta que el alma me suene, viviré”, ha escrito en su perfil de Instagram.