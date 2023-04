Teo Bok: "Mi objetivo es alcanzar la belleza a través de la música"

El Tour del Talento y el proyecto musical y cultural AmplificARTE España, promovido por la Fundación Princesa de Girona, hace escala estos días en Córdoba. Teo Bok, uno de los alumnos de la primera promoción de la aclamada Art House Academy & Abbey Road Institute Miami que dirige el prestigioso productor musical Julio Reyes, será uno de los protagonistas del evento. Este joven artista italiano, de educación multicultural, quiere abrirse paso en el mundo de la música. En Córdoba interpretará su canción Esperanza junto al artista Antonio Carmona y delante de la Reina Letizia.

-¿Cómo afronta la actuación en Córdoba dentro del Tour del Talento y el proyecto AmplificARTE, una cita organizada por la Fundación Princesa de Girona en la que estará la Reina Letizia, entre otras personalidades? -La actuación en el Tour del Talento con AmplificARTE ha sido increíble, mucho más de lo esperado. Estoy muy agradecido por todo lo que España me está dando. Córdoba es una ciudad preciosa, estoy muy emocionado por llevar mi música y mi mensaje a este lugar tan bonito de España.

-¿Quién es Teo Bok? -Es un joven cantante italiano de 19 años con 10 años de carrera musical como bagaje. Después de haber hecho El Rey León en Italia, a los 12 años estuve en La Voz de Alemania, he escrito un libro… A los 16 años se mudó a Miami para cumplir su sueño. Estoy trabajando con el maestro Julio Reyes, uno de los productores más grandes del mundo y ganador de 14 Premios Grammy. Bajo su batuta y el sello Art House estamos haciendo un proyecto musical en el que queremos llevar un mensaje positivo para los jóvenes en español, pero mezclado con mis culturas italianas, alemanas y americanas.

-¿Con qué estilo musical se identifica? -Como italiano mi objetivo es alcanzar la belleza a través de la música. Pretendo mezclar todas las culturas que llevo dentro con sonidos y un estilo diferente para que el público lo baile y lo cante, pero siempre con la esencia y la belleza de la música italiana.

-Su productor, Julio Reyes Copello, cuenta con 14 Premios Grammy y ha trabajado con artistas de renombre internacional como Marc Anthony, Alejandro Sanz, Ricky Martin o Jennifer López. ¿Qué ha significado trabajar mano a mano con una figura tan reconocida en el mundo de la música? -Es un privilegio y un honor trabajar junto a Julio Reyes. Él está invirtiendo su tiempo y sus conocimientos con un joven artista italiano que quiere hacerse un hueco en el difícil mundo de la música. Desde el máximo respeto y humildad escucho sus consejos y la visión que Julio tiene para mi música. Es un privilegio y una felicidad enorme poder hacer música con Julio Reyes.

-Uno de sus principales temas es Esperanza que ha sido elegido como banda sonora de AmplificARTE España. ¿Cuál es el trasfondo que tiene esta canción? -La canción Esperanza la escribí para mi mánager, amigo y productor Julio Reyes que me llevó a Miami cuando yo solo tenía 16 años. Desafortunadamente durante el periodo del covid se enfermó de un cáncer muy grave. Él siempre me decía no importa lo que estás viviendo siempre hay esperanza. Me dio un brazalete amarillo que llevo siempre conmigo y en el que luce el mensaje: tiempo de ser fuerte. Por ello, Esperanza se convirtió en un himno que compartí con mis amigos y amigas. Ahora tengo la oportunidad de presentarlo aquí en España gracias al proyecto AmplificARTE de la Fundación Princesa de Girona. Es una emoción increíble porque lo voy a interpretar junto al maestro Antonio Carmona.

-Acaba de lanzar Algo diferente, cuyo videoclip ha sido grabado en las calles de Madrid. ¿Qué nos puede avanzar de este tema? -Exacto. El videoclip de Algo diferente, mi nuevo sencillo, está grabado en Madrid. Fue algo maravilloso. La canción habla de viajar por el mundo para encontrar un amor perdido. Poder grabar el videoclip en Madrid ha sido un honor muy grande. Estoy disfrutando de España y de su público de la mejor manera posible: a través de la música.