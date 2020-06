Angelina Jolie explica abiertamente por qué se separó de Brad Pitt

Angelina Jolie ha revelado que se separó de Brad Pitt por el "bienestar" de sus seis hijos, a los que califica de seres "muy valientes y muy fuertes". "Fue la decisión correcta", ha manifestado la actriz en referencia a su ruptura con Pitt en una entrevista con la revista Vogue. Ambos se conocieron el año 2004 mientras rodaban la película Sr. y Sra. Smith, se casaron en 2014 y ella solicitó el divorcio en 2016. Comparten seis hijos: Maddox, de 18 años; Pax, de 16; Zahara, de 15; Shiloh, de 14; y los mellizos Knox y Vivienne, de 11.

Pese a los cuatro años que han pasaron desde entonces, la actriz, de 45 años, ha contado que sigue centrándose en recuperarse de ese momento. "Algunos se aprovecharon de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios, pero yo les recuerdo que ellos conocen su propia verdad", dice. Antes de tener a sus tres hijos más pequeños, Jolie adoptó a Maddox, Pax y Zahara. Cuando recuerda el proceso, dice que las palabras "adopción" y "orfanato" son términos positivos en su hogar. "Con mis hijos adoptivos, no puedo hablar de embarazo, pero hablo con mucho detalle y amor sobre el viaje para encontrarlos y cómo fue mirarlos a los ojos por primera vez", explicó. También hizo hincapié en su creencia de que los niños no biológicos nunca deberían "perder el contacto con su origen". "Tienen raíces que tú no tienes. Es el viaje más increíble para compartir", señaló.

Jolie siempre mostró a sus hijos, desfilando junto a ellos por las alfombras rojas de medio mundo, una forma de actuar que muchos opinan que es para buscar el favor del público. La estrategia de Pitt fue otra. Primero silencio, después confesión de sus errores y por último arrepentimiento. Las declaraciones sobre sus hijos fueron muy pocas, la más rotunda cuando ganó el Oscar y habló de ellos como la razón de su vida. De unas semanas a esta parte se supo que el actor, tras llegar por fin a un acuerdo en el divorcio sobre la custodia de sus hijos, mantiene una regular relación con ellos, a excepción de los dos mayores.

Hace unos días en una entrevista con Le Figaro, Jolie habló también de cómo se sintió al separarse: "Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido; cómo decirlo, era como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí. Al final, esto es quizás lo más humano. Además de todo esto, tuve algunos problemas de salud. Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Esta es otra lección más para transmitir a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría".

La actriz aseguró entonces que su papel como madre está por encima de cualquier otro ámbito de su vida: "Ese rol sin duda prevalece sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y siempre. Porque una vez que te conviertes en progenitor pertenecés a otros seres, ya no te pertenecés por completo. Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos. Por lo tanto, soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político. Llamo a mi oficina, escribo editoriales para la revista Time y cuando todo eso termina puedo dedicarme al cine".

Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, poco después de que, supuestamente, Brad Pitt y Maddox tuvieran una discusión en un avión privado mientras se dirigían a Los Ángeles. El actor fue absuelto de cualquier irregularidad en noviembre de 2016. En un principio, el juez le otorgó a la protagonista de Maléfica la custodia íntegra de los seis niños mientras que Pitt mantenía visitas supervisadas con ellos. Sin embargo, el actor reclamaba pasar más tiempo con ellos y en diciembre de 2016 pidió una audiencia de emergencia para revisar todos los documentos relacionados con el caso, lo cual fue denegado.

En enero de 2017, acordaron llevar su separación en privado en una declaración conjunta, pero en junio de 2018, regresaron a los tribunales después de que un juez ordenara a Angelina que ayudara a arreglar la relación de Brad con los hijos, otorgándole al actor pasar más tiempo con ellos. Después de meses de acusaciones cruzadas, entre las que la actriz acusó a su ex de no pagar una pensión alimenticia "significativa", finalmente Angelina Jolie facilitó la relación de sus hijos con su padre para mejorar la custodia compartida. En abril de 2019, un juez les otorgó a ambos el estatus de solteros legales al finalizar su divorcio.