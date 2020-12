Jesé y Aurah: una relación de telenovela

La historia de amor protagonizada por Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz acapara todos los focos de la crónica rosa. Idas y venidas, múltiples reproches en público, un hijo en común, una reconciliación y una infidelidad del futbolista, comprobada en primera persona por Aurah, son algunos de los capítulos más destacados del culebrón.

No obstante, la sorpresa mayúscula ha llegado en la decimotercera gala de La casa fuerte 2 con la entrada en directo por teléfono del futbolista. Sin duda, uno de los momentos históricos de Mediaset. Jesé Rodríguez ha querido dar ánimos a la que sigue siendo su novia, pese a la infidelidad del delantero con una amiga suya, Rocío Amar. Ese hecho ha condicionado el concurso de la ex pretendienta de Mujeres y hombres y viceversa, ya que no logra quitárselo de la cabeza. Aurah, tras compartir el episodio reciente de la infidelidad con algunos de sus compañeros, se pasó toda la tarde llorando y solicitó una llamada de Jesé.

Ambos siguen juntos, pero tienen una conversación pendiente

El futbolista ha dado un paso al frente para intentar reconducir una relación muy dañada. "Buenas noches, bebé. Sí, soy yo", fueron las primeras palabras del ex jugador del Real Madrid a la concursante. "Tenemos poco tiempo. Ya que estás ahí dentro, tienes que ganar ese concurso". En su mensaje también hizo mención al hijo que ambos tienen en común. "Escucha, he estado con bebé Nyan. Está súper bien", declaró.

Aurah, en estado de shock, no se creía lo que estaba viviendo. "Entonces, ¿todo está bien, verdad?" El diálogo prosiguió como si de un culebrón latinoamericano se tratase. "Mi amor, tú tranquila. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a continuar". La influencer, sin salir del asombro, le replicó: "¿Tú quieres que luche? Pero tenemos una conversación pendiente y tú lo sabes. Yo lo voy a hacer bien, pero tú lo vas a hacer bien también".

Jesé quiso aclarar que ambos siguen juntos cuando Jorge Javier le preguntó si están enamorados. "Siempre, por mi parte siempre", respondió el canario. "Ella entró estando conmigo ahí, aunque lo niegue. Lo que pasa es que ella se hace la fuerte". Aurah, por su parte, ratificó las palabras del delantero, pero aseguró que necesita aclarar todo lo sucedido. "Tuve una conversación con él justo antes de entrar, pero hay muchas cosas que quiero preguntar. No sé lo que está pasando fuera. Quiero ganar, pero no puedo permitirme tener la cabeza fuera y dentro. Espero que se pueda aclarar todo y que no deje que una persona pueda hacer más daño a la familia".

Las reacciones a la llamada no tardaron en llegar. Aurah reconoció que "lo que él quería era que no lo relacionarán con mi mundo, porque su mundo es otro", mientras que Jesé está en trámites para desvincularse del PSG. La prensa nacional apunta que la intervención de Jesé en Telecinco y sus escándalos amorosos han desencadenado la ruptura de su actual contrato. Sin embargo, los medios franceses señalan que los motivos de su marcha son estrictamente deportivos.