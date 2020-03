Mujeres que inspiran en este 8-M

La ONG Ayuda en Acción ha lanzado una campaña con el nombre de Yo soy ella en la que rostros famosos como la actriz Cayetana Guillén Cuervo reivindican la historia de mujeres anónimas "inspiradoras" con motivo de la celebración, hoy 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres.

Esas mujeres inspiradoras que "luchan por la igualdad" se llaman Epifanía, Esther, Luciana, Ma Carmen, Neehta, Sushmita o Yoni y son mujeres reales que han participado en diferentes proyectos que desarrolla Ayuda en Acción. "Son mujeres que han sufrido vulneraciones de derechos y que han enfrentado toda clase de adversidades para ejercerlos", revela el director general de la ONG, Fernando Mudarra. Con esta campaña, explica la organización, "Ayuda en Acción les rinde homenaje e invita a la ciudadanía a visibilizar a los millones de mujeres, jóvenes y niñas que reivindican cada día la igualdad". "No somos una sociedad igualitaria y nuestro objetivo es que todas las personas asuman su rol en la lucha por la igualdad", asegura Mudarra. "Creemos que la forma más eficaz de lograrlo es consiguiendo que cada persona haga propia la reivindicación de que mujeres y hombres somos iguales y que defender los derechos de las mujeres es una responsabilidad compartida de toda la sociedad", añade el responsable de Ayuda en Acción.

Para esta iniciativa, la ONG ha contado con la colaboración de un hombre y cinco mujeres famosas del mundo del cine, el teatro, la moda o el periodismo. "La trata de niñas y mujeres no es un guión de cine. Es una realidad. A mí se me encoge el alma solo de pensar en cómo se negocia con sus vidas. El caso de Neehta tiene un final feliz, pero todavía hay cientos de miles de mujeres y niñas que viven diariamente un calvario. Por eso me sumo a esta campaña y soy socia de Ayuda en Acción. No miremos a otro lado. Necesitan nuestro apoyo", afirma la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, quien interviene en este proyecto solidario junto a la diseñadora sevillana Vicky Martín Berrocal; el actor y Víctor Clavijo; la periodista Rosa María Calaf; Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo; y Goizalde Núñez, actriz de cine y teatro.