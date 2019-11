Boris se reconcilia con su hermana en 'MasterChef'

Con Boris Izaguirre MasterChef Celebrity es una constante sorpresa, pero el miércoles el sorprendido fue él. Su cara era un poema cuando vio entrar en el plató a su hermana Valentina, con la que no se hablaba desde hace año y medio.

Según explicaron ellos mismos hacía más de un año y medio que no se dirigían la palabra. Valentina no sabía que Boris ya había concursado en una anterior edición: "no sabía que había hecho una primera. Vivo en Los Ángeles y hemos estado peleados un año y medio". "Hemos estado enfrentados. Vivimos una escena delirante en la puerta de un hotel de Los Ángeles y desde entonces no nos hemos hablado ni nos hemos visto", corroboraba un en principio reticente Boris que quería "aprovechar a hablar del tema mientras cocinamos". Finalmente acabó ablandándosele el corazón cuando su hermana le dijo que se había cruzado medio mundo para cocinar con él. Ambos se fundieron en un tierno abrazo acompañado de un beso con el que firmaron una paz, que no por ser televisada, fue menos sincera. Y es que, como dice el propio concursante del talent culinario, MasterChef le está dando mucho, ahora incluso reconciliaciones que sin el programa quizás nunca hubieran sucedido.