El día que se le rompió el colchón a Ana Mena en una escapada romántica

Ana Mena ha mostrado en El Hormiguero un lado personal desconocido por la mayoría del público. La cantante malagueña ha contado una curiosa historia que le ocurrió durante un viaje con uno de sus novios, así como los requisitos que debe cumplir su futura pareja. Además de todo ello, la artista ha promocionado su último single, La razón.

La cantante nacida en Estepona ha desvelado una anécdota sentimental que nunca había contado en una entrevista. “Esto nunca lo he contado. Estaba saliendo con un chico, llevábamos unos meses ya. Yo soy una persona organizada, por lo menos en los viajes, pero en esa ocasión quiso organizarlo todo él y no hablaba ni papa de español. Preparó un fin de semana romántico, eligió el destino y la casa. Me llevó a la playa y no me dejó ayudarle en nada”, ha explicado para introducir el tema.

Por aquel entonces, Ana Mena ya era una figura destacada de la música, por lo que fue reconocida por el casero, que residía en la misma finca. “Me dijo que eran superfans y mi novio no decía nada porque no entendía. Total, nos fuimos a cenar y volvimos a la una de la mañana. No había ni desecho la maleta cuando me tiré encima de la cama y las patas se rompieron y se vino abajo”, ha manifestado.

Ante tal circunstancia, la joven encontró una solución de emergencia para pasar la noche mientras pensaba la explicación que le daría al casero de la vivienda. “Sacamos el colchón como pudimos y dormimos como si estuviésemos en un festival. Cuando nos fuimos, le escribí una carta al casero diciéndole que tenía la cama rota. Me respondió con dos emojis de guiño”, ha comentado.

La última canción de la cantante malagueña, La razón, habla de las redflags, las impresiones de una primera cita que son vitales para seguir conociendo a alguien o no. La intérprete de Madrid City ha confesado algunos de los requisitos que debe cumplir su futura pareja. “No me gusta que no se lleve bien con su familia. Eso no me gustaría. Que su Instagram esté lleno de mujeres a las que sigue, que trate mal al personal que le atiende. Y tampoco que esté mirando el móvil durante toda la cena”, ha reseñado.