Las confesiones más duras de Jenni Hermoso a Jesús Calleja

La duodécima temporada de Planeta Calleja ha arrancado con una invitada de excepción, Jenni Hermoso. La futbolista madrileña ha sido uno de los nombres propios de 2023, un año que cerró como campeona del mundo y siendo una de las protagonistas de las Campanadas de TVE. Casi nada. No obstante, el éxito de la selección española femenina se vio empañado por el polémico beso de Rubiales en la entrega de medallas.

Jenni Hermoso ha aprovechado los increíbles paisajes de los glaciares y volcanes de Islandia para abrir su corazón a Jesús Calleja en una entrevista sin precedentes. La futbolista ha hablado de la homosexualidad en el fútbol femenino, de su vida personal, así como de algunos problemas familiares que se han cruzado en su camino de manera inesperada.

La futbolista nunca se ha visto en la tesitura de confesar a su familia su homosexualidad. “Nunca lo llegué a decir. Nunca he dicho abiertamente que me gustan las chicas. Es algo que era tabú siempre. Nunca ha hecho falta preguntar, mis padres lo sabían”, ha dicho.

Para Jenni Hermoso todas las opciones tienen cabida en el mundo del fútbol, rechazando las manifestaciones de odio por la condición sexual de las personas. “Hay un prototipo de futbolista que es el que está casado, tiene su mujer y tiene sus hijos. Han salido varios jugadores diciendo que eran gays y les ha caído mucho hate”, ha comentado.

La exjugadora del FC Barcelona y Atlético de Madrid tuvo que hacer frente a un duro revés de salud por parte de su madre, víctima de un ictus. El grave problema de salud llegó después del polémico beso. “Por cosas del destino, decido no viajar a México el día que me tenía que ir. Me dejaron quedarme unos días más e irme el fin de semana, y justo antes de irme, a mi madre le dio un ictus”, ha revelado.

Poder estar junto a su madre durante el terrible episodio ha sido una de las grandes victorias de su vida. “He ganado mucho pudiendo estar ese día. Creo que el destino me puso ahí para ver a mi madre y poder ayudarla. Yo estaba en casa y fui la que la encontró en el suelo. Aparte de todo lo que llevas, que pasen estas cosas“, ha explicado entre lágrimas. Finalmente, el susto no ha pasado a mayores y su madre se encuentra bien y sin secuelas. Su progenitora ha entrado en directo en el programa para dedicarle unas emotivas palabras a su hija. “Eres espectacular, un cielo. Estoy muy orgullosa de ella”, ha reconocido en Planeta Calleja.