De ‘La casa de papel’ a enfermera

La actriz Clara Alvarado, conocida por su papel de Ariadna Cascales en La casa de papel, ayuda contra la crisis sanitaria generada por el coronavirus en España como enfermera en un hospital madrileño. La intérprete madrileña, que tenía terminada la carrera pero nunca había ejercido, ha reconocido que esta experiencia está siendo "un golpe de realidad". "Todo esto es muy diferente a cualquier cosa que haya vivido y, desde luego, no es ninguna película: no me tengo que imaginar nada", apuntó la intérprete extremeña.

Tras la declaración del Estado de Alarma y la rápida propagación del virus, Alvarado se puso en contacto con una amiga para que, a su vez, hablara con distintos centros hospitalarios que necesitaran personal. La llamada no tardó en llegar y, hace cuatro días, cuando acudió a firmar el contrato, le solicitaron incorporarse.

“Tenía claro que no se podía mirar hacia otro lado y quería ir a un lugar donde pudiera ser útil, no a una UCI o una planta ultra saturada en la que mi inexperiencia podía ser un problema. Al final, encontré un lugar en el que poder desempeñar un buen papel y ayudar", señaló la cantante de 29 años.

"Entro mejor que salgo, no voy a mentir. Sobre todo, por ver la situación tan fuera de control que tenemos y no poder desempeñar cada uno su profesion al 100%"

La también cantante se encuentra trabajando en un hospital a las afueras de Madrid y los problemas con los que se ha encontrado son los mismos que se suceden en centros hospitalarios de todo el territorio. “Entro mejor que salgo, no voy a mentir. Sobre todo, por ver la situación tan fuera de control que tenemos y no poder desempeñar cada uno su profesion al 100%”, reconoció la interprete.

“A mí me falta todavía mucha experiencia, pero sí estoy rodeada de héroes. No solo los sanitarios, también limpiadores, celadores, repartidores y todos los que se est·n exponiendo. Esto es una cosa de todos, no solo de los que están en primera línea”, añadió la protagonista de Yo quisiera (Divinity).

Madame de Rosa, aislada por positivo

El pasado miércoles, Ángela Rozas Saiz compartió en redes su positivo por coronavirus tras trabajar en la tercera planta del Hospital de La Paz de Madrid con pacientes afectados por coronavirus. "Me siento abatida psicológicamente porque no puedo evitar sentirme culpable porque tengo la sensación de haber cometido alguna torpeza", se lamentó entre lágrimas.

Madame de Rosa, que retomó hace una semana su carrera como enfermera para ayudar en la crisis sanitaria, se monstró consternada al no poder seguir en primera línea y por haber podido transmitir el virus a su hijo Romeo. Ambos, bien de salud, se recuperan en casa.