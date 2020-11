Desalojan a la mujer de Mainat de la casa del productor

Una comitiva judicial entró a las ocho de la mañana de este miércoles en la vivienda del productor de televisión Josep Maria Mainat, en el barrio barcelonés de Horta, para proceder al desalojo de su todavía esposa, Ángela Dobrowolski, tal y como ha ordenado el juzgado de familia que tramita el divorcio del matrimonio, padres de dos pequeños. La magistrada acordó que la mujer, acusada de intentar asesinar al ex miembro de La Trinca inyectándole insulina, debía abandonar el domicilio conyugal, al haberse otorgado a Mainat el uso de la residencia y la custodia de los hijos en común. La mujer tiene también prohibido acercarse a menos de 1.000 metros del productor y de sus hijos; también se le ha retirado el pasaporte y tiene que comparecer semanalmente en el juzgado.

Tras la llegada de la comitiva judicial, unos operarios cambiaron la cerradura de la puerta principal de la casa, donde la noche anterior había dormido Dobrowolski. Al cabo de una hora y media, la mujer salió conduciendo su coche y en compañía de sus dos abogados. Los letrados intentaron frenar el desalojo, pero no lo consiguieron. "La ley no es igual para todos", explicaron fuentes del entorno de la mujer.

El martes, Dobrowolski empezó a sacar muebles y otros enseres de la casa con ayuda de unos amigos. Los cargaron en tres furgonetas y los trasladaron a la nueva vivienda de ella, de la que se desconoce su ubicación. En los últimos días, las cámaras de televisión han sido un elemento más del paisaje de la calle Feliu i Codina, donde se encuentra la casa. En la mañana de este miércoles, la guardia urbana y los Mossos cortaron la calle donde está el chalet para facilitar el desalojo.

Cambio de abogado

La esposa de Mainat ha roto ha cambiado de abogado esta misma semana. Ángela ha roto con el abogado Jorge Albertini, al no estar conforme en cómo se le estaba llevando la defensa y volvió a ponerse en manos de uno de los letrados que le asistió en la causa que se tramita contra ella por el presunto intento de asesinato.

En el seno del proceso por el presunto intento de asesinato, el productor ha solicitado que se practique un examen psicológico a su mujer. Cuando declaró el 25 de octubre y antes de que se acordaran las medidas cautelares contra Dobrowolski, el productor aseveró a los medios de comunicación: "No la odio", a la vez que sostuvo que la que había sido su compañera sentimental "necesita ayuda". Algunas fuentes, incluso, aseguran que Mainat ha llegado a ofrecer en los últimas días la posibilidad de trasladarse a pisos de su propiedad, lo que la mujer ha rechazado. El ex de la Trinca le sigue pagando una pensión (la de los hijos no, porque la custodia la tiene él) y una de sus empresas un sueldo.

Intento de asesinato

El productor de televisión, de 73 años, y su esposa, de 37, se conocieron en Barcelona, se casaron y en 2012 fueron padres de una niña y de un niño en 2016. El productor tenía ya tres hijos, uno de su primer matrimonio con la actriz Rosa Maria Sardà y dos más con otra mujer con quien Mainat, uno de los fundadores de la poderosa productora Gestmusic, mantuvo una relación que precedió a la actual con Dobrowolski, mujer de origen alemán, de la que preveía divorciarse a raíz de una crisis de pareja. En el reparto de bienes que planeaba en su herencia, sus hijos estaban presentes pero no así Dobrowolski, que lo averiguó y, según los investigadores, presuntamente intentó acabar con su vida inyectádole insulina mientras dormía, la noche del pasado 22 de junio, y evitar así ser excluida del testamento.

En su declaración judicial, Mainat admitió que en enero la relación con Dobrowolski se deterioró, hasta tal punto que le informó de que quería divorciarse. Ese 22 de junio por la noche, la mujer fue a casa del productor para cenar. La pareja tuvo una fuerte discusión. Ella se puso histérica y él intentó calmarla. Cuando lo logró, Mainat se fue a dormir. Antes, su mujer le inyectó dos medicamentos habituales y ya con el sueño profundo, le pinchó otras dos veces dos sustancias.

La acusada niega que fuera insulina, como sospechan los investigadores. Lo cierto es que Mainat entró en coma por una hipoglucemia. El ex de la Trinca recordó ante el juez que tuvo momentos de lucidez, pero también "agujeros" de memoria, y que él tuvo una "asociación de ideas". Solo pidió al juez que investigue para averiguar la verdad de lo sucedido. En los juzgados se están tramitando, además, denuncias cruzadas de coacciones, así como una por presunta estafa contra la mujer.