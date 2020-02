Estefanía Carbajo y Christofer Guzmán, ex concursantes de La isla de las tentaciones, han anunciado que se casarán el próximo verano. La pareja, una de las más famosas del reality, tiene pensado contraer matrimonio (ya son pareja de hecho) el próximo verano, y fijarán la fecha de la boda cuando ella vuelva de Supervivientes, según han contado en la revista Lecturas, cuya portada de esta semana protagonizan.

Un paso con el que quieren dejar claro que han dejado atrás los problemas (llámese infidelidad) que han tenido durante su participación en el reality grabado en la República Dominicana. Algo que les ha resultado difícil. "He tenido que demostrarle mucho. Nos dimos una segunda oportunidad para darnos cuenta que estamos hechos el uno para el otro, nuestra relación se ha reforzado", asegura Estefanía en esta entrevista.

La popular Estefaníiiiiiiaaaa ha asegurado que durante este proceso "han sufrido y luchado mucho. Él me lo echaba en cara y no encontraba la forma de justificarme. Cuando hemos empezado a estar mejor ha sido cuando el programa se ha estrenado. Nos hemos enfrentado a recordar". Christofer, por su parte, ha añadido que él lo que quería era "que empiece y que acabe ya. A ella le ha venido bien para darse cuenta de muchas cosas y a mí para cerrar un capítulo que aún sigue vivo".

A pesar de que en todo momento ambos han dejado claro que están bien y que ya han hecho las paces, Christofer ha explicado que en el fondo todavía siente cierta inseguridad y que teme que Estefanía le sea infiel en Supervivientes. "Creo en las segundas oportunidades, no en las terceras. En el fondo me da miedo que Fani me sea infiel en Honduras", confiesa.

Christofer y Estefanía se conocieron en 2012 durante una noche de fiesta en una discoteca. Conforme la relación avanzaba y se consolidaba, la pareja decidió mudarse a Sevilla. A principios de 2019 todo cambiaría cuando recibieron una propuesta de la productora Cuarzo para participar en un nuevo reality donde pondrían a prueba su historia de amor. Una idea que atraía mucho a Estefanía, y a la que Christofer tampoco se negó. Sin embargo, lo que pensaban que sería una demostración de lo afianzada que estaba su relación, no terminó como esperaban. Pronto se vio que Estefanía tenía una relación muy especial con Rubén, otros de los participantes de La isla de las tentaciones. En el cuarto capítulo, la joven y su 'tentador' se fundieron en un sensual beso que sería el comienzo de un tórrido romance ante las cámaras.

Este episodio acabó con las calabazas de Rubén, aunque la pareja formada por Fani y Christofer ya estaba distanciada. Según ha explicado la propia Estefanía, en el reencuentro con los ex concursantes de La isla de las tentaciones, cuando llegó a España, se dio cuenta del error que había cometido. "Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta que echaba mucho de menos a Christofer. Y era: '¡Qué has hecho!' Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón... Al final me perdonó". Versión que también ha corroborado él: "Fani y yo tuvimos una pequeña conversación. Se dio cuenta de sus fallos, de lo mucho que estaba arrepentida y de quién era el amor de su vida. Yo la seguía queriendo a pesar de todo". A ver qué pasa en este segundo reality, en Supervivientes.