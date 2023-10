Lo infeliz que fue Victoria Beckham en España, pero no era por el ajo

La familia de David Beckham no fue feliz en España. El entonces jugador madridista estaba implicado en ganar títulos con el club blanco pero a su alrededor no existía esa estabilidad deseable para su carrera.

Victoria Beckham, con su pasado de artista musical a sus espaldas, no se sentía cómoda en Madrid. Y no era por el olor a ajo, declaraciones que nunca hizo y que lamenta que la sigan adjudicando a ella. No era nada en contra de Madrid, la esposa del futbolista no pasaba por un buen momento. Si además permaneció en España fue porque sus hijos estaban escolarizados en Madrid, pero sobrellevó mal la estancia. "Yo era la villana", lamenta la ahora diseñadora por lo que decían de ella en los medios, sobre todo los de nuestro país. Insiste en que sacaban de contexto sus palabras.

Son detalles de Beckham, documental de cuatro episodios que estrena Netflix este miércoles 4 de octubre. En la docuserie se narran las subidas y bajadas según los éxitos en el césped de la estrella del Manchester United y de la selección inglesa, que era centro de las iras de la afición cuando las cosas no iba bien. En la docuserie habla también de la agresión involuntaria que sufrió por parte de Alex Ferguson, su entrenador.

En el primer episodio se narra cómo se conoció el matrimonio. Victoria era una de las mujeres más conocidas en el mundo como Spice Girl y él, el gran ídolo futbolístico. Se gustaron pero no podían verse en público. Optaron por estar juntos en un parking. "No es tan sórdido como suena", revelan.

"Lo único que siempre quise fue jugar al fútbol", confiesa David sobre una vocación que de niño lo eclipsaba todo. Esa pasión le llevó a la precocidad y se convirtió en una estrella de su club muy joven, cargando con responsabilidades impropias de su edad.

La plataforma Netflix presenta sobre su docuserie como "una visión nunca antes vista de quién es Beckham en realidad, incluyendo a su familia, amigos, compañeros de equipo y, también, sus hábitos de compra y limpieza. El resultado es una mirada sin precedentes a un icono que, a pesar de llevar casi 30 años en el ojo público, podría sorprende", avanza.

La serie está dirigida por Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green, The Cove), ganador de un Oscar; y por el productor John Battsek (Searching for Sugar Man), ganador de un Oscar y un Emmy, con la intención de trazars un retrato inédito de una figura bien conocida.