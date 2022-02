Kiko Rivera se arrepiente de sus declaraciones contra su hermana Isa

Kiko Rivera ha emitido en sus redes sociales un comunicado lamentando su última entrevista en la revista Lecturas en la que arremetía duramente contra su hermana Isa. "En esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación", sostiene.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Rivera (@riverakiko)

En la imagen que acompaña al escrito, el DJ aparece con gesto compungido sentado en un banco, con una sudadera azul y gorro de algodón blanco, un look muy similar al que lleva en su último videoclip. Una foto con la que parece que quiere escenificar lo arrepentido que se siente tras la entrevista, que según él, "la manera en la que está escrita no es lo que él quería comunicar". Kiko, además, ha vetado los comentarios en pues parece no haber convencido a muchos de sus seguidores, por lo que ha decidido borrarlos.

El hijo de Isabel Pantoja cree que "quizás se haya equivocado contando algo tan personal, pero le gustaría que la gente pensase que iba para atacar ni mucho menos". Kiko continúa su "carta de disculpas públicas" contando lo atacado que se ha sentido, porque se han dicho cosas muy graves sobre él: "llamándome machista o maltratador, insinuando que debe dinero o que ya no está con su mujer".

El comunicado parece incluir también un mensaje velado a su madre, tras contarse que la tonadillera se encuentra "destrozada" tras la última entrevista de su hijo: "Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue. Se que muchos de ellos están sufriendo".