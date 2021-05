Madrid Fusión, que se celebrará del lunes al miércoles próximos, se ha presentado como "el primer congreso global de gastronomía" y el que marcará el futuro postcovid del sector gracias a un centenar de ponentes y 90 actividades organizadas en Ifema, que por primera vez se podrán seguir en todo el mundo. Además, el actor Robert de Niro ha aceptado el reto de apadrinar el evento.

Es una de las grandes novedades de esta cumbre mundial, que retrasó su cita tradicional de enero por la pandemia, crisis sanitaria que también le ha llevado a estrenar un formato digital que le da presencia internacional porque "se verá en tiempo real en cualquier lugar del mundo y después durante todo el año", de forma que se convierte en "el primer congreso global de gastronomía".

Prueba de esta internacionalización es la campaña mundial de promoción que se ha lanzado y en la que el abogado de Madrid Fusión ofrece al actor Robert De Niro promocionar el congreso a cambio de "la cena de su vida", cocinada por Joan Roca, Mauro Colagreco, José Andrés, Quique Dacosta y Martín Berasategui. Y lo más increíble es que De Niro ha aceptado ser la imagen del evento. Así lo argumenta Benjamín Lana, quien dirige la firma organizadora del evento.

We honestly didn't expect this to happen, but IT did. Sorry to the other celebrities, but Robert said...#robertsayyes #invaluablefood #comidaimpagable #madridfusion2021 @QiqeDacosta @chefjoseandres @Berasategui @maurocolagreco @CanRocaCeller pic.twitter.com/o8xFyKrb1J