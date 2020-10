Un 'escort', su ex novia y la mujer: el culebrón Mainat se alarga

El culebrón que protagoniza desde hace unos días el productor televisivo Josep Maria Mainat, al que su mujer Ángela Dobrowolski, intentó asesinar para robarle su millonaria fortuna, tiene dos nuevos protagonistas: un escort latino llamado Gabriel y su ex novia, Alinka, quienes han sido sorprendidos por las cámaras de un programa de Telecinco a las puertas del domicilio de Mainat en el barrio de Horta, en Barcelona. El ex integrante de La Trinca, de 74 años, no vive en esa casa desde el verano tras interponer la denuncia por presunto intento de asesinato contra su todavía esposa, una mujer de origen alemán de 37 años de edad.

Alinka, una joven con acento extranjero que en todo momento se cubría el rostro, la emprendió a golpes a la puerta de la vivienda pidiendo a gritos que le devolvieran sus cosas. Casi a la vez relató a los periodistas que era la ex novia de Gabriel, un escort o chico de compañía al que había contratado Ángela, la mujer del productor, y que llevaba 15 días viviendo en el domicilio de Mainat porque había perdido su casa.

La policía y la guardia urbana se personaron en el lugar de los hechos y se llevaron detenidos a ambos. A él por presunta violencia de género, pues salió e introdujo violentamente a la chica en la vivienda, y a ella por presunto hurto. Según parece, Alinka habría avisado a Mainat de que le estaban desvalijando su casa. Éste se encuentra ausente de su domicilio desde el verano, cuando un juez de familia le dio la guardia y custodia en exclusiva de sus dos hijos pequeños, fruto de su relación con Ángela. También le otorgó el uso de la vivienda, pero dicha decisión no se habría ejecutado aún, de ahí que Ángela siga viviendo allí y él en otra casa, en Canet de Mar, con sus hijos.

Según las últimas informaciones, la chica, Alinka, ha sido este sábado puesta en libertad con cargos, tras considerar el juez que podría tratarse de un delito leve de hurto.

El hijo mayor del productor y Rosa María Sardá, Pol, ha enviado un comunicado a la periodista Chelo García Cortés en el que asegura que "han pasado cosas terribles; me daría vergüenza contarlas en público y desearía que jamás salgan a la luz". Sostiene que su padre solo ha pretendido ser un buen compañero y que nadie de su familia conoce a las dos personas detenidas en su domicilio. Además, asegura que toda su "energía" está ahora centrada en mantener a su padre y a sus hermanos "a salvo de una persona cuyo objetivo es la destrucción" de su familia.