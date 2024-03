¿Está manipulada la foto familiar de Kate Middleton? La salud de la princesa de Gales sigue preocupando

El palacio de Kensington quería aprovechar la festividad británica del Día de la Madre, este pasado domingo, compartiendo una imagen de la princesa de Gales, recuperándose de su delicada operación del pasado mes de enero, y tranquilizar así a la opinión pública del Reino Unido. La intención consiguió su propósito, pero con el paso de las horas no fue una buena idea del todo subir una fotografía donde hay evidencias de photoshop y alteraciones en las manos y siluetas de quienes aparecer.

Esos retoques han sido contraproducentes e incluso ha desatado aún más comentarios conspiranoicos sobre el estado de salud de Kate Middleton y asegurando que quien posa realmente no es la propia princesa.

En la foto aparece la princesa sonriente, con un jersey en el que la cremallera frontal parece difuminarse y que es uno de los detalles que con lupa ha originado comentarios. Kate aparece sentada y rodeada por sus tres hijos, que la arropan con rotundas risas. Detrás de ella, el heredero, Jorge, a su izquierda, la princesa Carlota, cuyas manos parecen haber sido revisadas por el rotulador virtual, y a su derecha, el pequeño Louis, que ha pegado un estirón.

"Gracias por vuestros amables deseos y continuo apoyo en estos dos meses", era el mensaje lanzado por el palacio en nombre de la princesa.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.Wishing everyone a Happy Mother's Day. C📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ