Meghan Markle reaparece en televisión

Hace ocho meses Meghan Markle soltó una bomba sobre la casa real británica en televisión al acusar públicamente de racismo a algunos de sus miembros. Fue en una entrevista con Oprah Winfrey difícil de olvidar. Este jueves regresó a un plató de televisión como una estrella de Hollywood, aunque parece que el tono de su intervención ha sido mucho más comedido esta vez.

La duquesa de Sussex visitó el programa de su amiga y vecina Ellen DeGeneres, un espacio diurno que tiene siempre un tono lúdico y ligero.

A lot has changed since the last time Meghan, The Duchess of Sussex, was on the Warner Brothers lot. Don’t miss the rest of our interview tomorrow. pic.twitter.com/pBihJLf0um