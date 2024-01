Hasta el nieto se olvida de Isabel Pantoja

Isa Pantoja ha confirmado en la revista Lecturas que la relación con su madre se encuentra completamente rota y sin ningún atisbo de esperanza para una posible reconciliación. “Hay relaciones de familia que se rompen y ya está”, ha contado en la mencionada revista. El clan Pantoja se encuentra totalmente despedazado y con frentes abiertos entre todos los componentes. Esa es la dura realidad que afronta cada día la tonadillera y que ha provocado que hasta sus nietos ya no se acuerden de su abuela.

En el programa Vamos a ver, donde Isa ejerce como colaboradora, ha aportado más detalles sobre la entrevista de Lecturas. Isa no le perdona a su madre que no fuese a su boda con Asraf Beno. “Quité la foto de mi madre después de la boda. Siempre he estado muy prudente, pero quiero hablar. No creo que la culpa de que acabes mal sea de los padres, pero sí que creo que la familia es la base de todo y puede crearte traumas. Yo he tenido una infancia feliz y me refugio en la adopción porque me parece algo tan bonito que me hace olvidarme de las cosas malas”, ha indicado.

La influencer ha reconocido que su hijo ya no pregunta tanto por su abuela. “Creo que tener una foto de mi madre, además de artista, creo que no refleja que sea ni mi madre ni su abuela. Yo tengo un sobre lleno de fotos con ella y eso me parece más cercano cuando ni tengo relación con ella ni creo que la tenga. Mi hijo me preguntó en su momento, pero cada vez lo hace menos”, ha comentado.

Isa Pantoja considera que su madre ha ido desaprovechando oportunidades. “Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho”, ha desvelado. La joven cree que la mala relación que tiene con su madre no debería afectar a su hijo. “Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella”, ha subrayado.