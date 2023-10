La nueva vida de Rebecca Loos, la examante de David Beckham, en una granja

Esta semana se ha estrenado la flamante docuserie de Netflix sobre David Beckham. La plataforma de streaming ha sacado partido a la trepidante vida del futbolista inglés, uno de los más mediáticos de la historia del fútbol. David Beckham, además de ser un gran futbolista con un exquisito golpe de balón, se convirtió en un reclamo publicitario.

Con el estreno de la docuserie ha sido inevitable que salga a la palestra la figura de Rebecca Loos. La niñera de los hijos del matrimonio Beckham en España aseguró que mantuvo un romance con el exjugador del Real Madrid y Manchester United. La modelo, de nacionalidad española, supo rentabilizar el presunto affaire en los medios de comunicación, participando hasta en una de las ediciones de Supervivientes.

La niñera obtuvo un importante rédito económico con su particular historia con David Beckham. El periódico News of the World le pagó más 338.000 euros por su testimonio, mientras que por una entrevista en Sky One en la que narró sus encuentros sexuales con el deportista se embolsó 166.000 euros. Los intentos de los abogados de Beckham por frenar ambas exclusivas quedaron en saco roto y el relato de Rebecca Loos tuvo una gran repercusión.

Han pasado dos décadas del supuesto affaire y la situación personal de Rebecca Loos ha cambiado por completo. La modelo ha apostado por llevar una vida tranquila y alejada de los focos. A sus 46 años reside en una granja de Noruega junto a su marido y sus dos hijos. En sus redes sociales suele compartir con sus más de 20.000 seguidores consejos sobre yoga, una disciplina que domina a la perfección. Vive rodeada de naturaleza y no echa de menos ni Madrid ni Londres.

“Si alguien se me hubiera acercado hace diez años en Londres y me hubiera dicho que un día estaría viviendo en una vieja granja en una pequeña ciudad de las montañas noruegas, casada y madre de dos hijos, me hubiera echado a reír”, ha contado en su página web.