¿Es Paula Echevarría, o no?

El verano continúa para las influencers. Esta vez ha sido Paula Echevarría la que ha subido una foto en bikini a Instagram. La actriz no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores, pero esta vez porque no hay quien la reconozca. Tras difundir la imagen se produjo una lluvia de comentarios sobre la protagonista de Velvet y la mayoría de los que escriben se han fijado en lo mismo. Más allá de su postura imposible, los fans de la asturiana no terminan de reconocer a la actriz en la foto e incluso dudan de que verdaderamente sea ella.

Ver esta publicación en Instagram 💦🦁💦 #Verano #Calzedonia Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 24 Ago, 2019 a las 7:49 PDT

Echevarría aparece sentada de rodillas en una piscina con un bikini amarillo de Calzedonia. Con gafas de sol, se agarra el pelo mojado hacia atrás. "No parece ella, por la cara no la reconozco, y eso que amplíe la foto y todo". "No pareces tú..." "Upss! se parece a Yvonne Reyes en esa foto". "En la foto te pareces a Carmina Ordóñez casi en sus últimos tiempos". "Quién es ?? Esta no es Paula". Aparte de sacarle parecidos increíbles con Ivonne Reyes y Carmina Ordoñez, entre otras, los comentarios señalan que no es ella, fundamentalmente por el gesto de su boca.