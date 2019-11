El príncipe Guillermo le da un corte a la 'reina' Olivia Colman

La actriz de moda en el Reino Unido, Olivia Colman, que entre Fleabag o Los miserables no para de intervenir en series británicas dejando su impronta, interpreta a Isabel II, abuela del príncipe Guillermo, en la tercera temporada del casi buque insignia de Netflix, The Crown, que se estrena este domingo.

En una recepción en el palacio de Buckingham, la actriz conoció a Guillermo de Cambridge a quien le preguntó si había seguido la ficción de Netflix sobre su familia. La conversación no fue por buenos derroteros según ha confesado Colman en el programa The Graham Norton Show. "El príncipe me preguntó qué estaba haciendo en este momento, antes de agregar rápidamente: pero en realidad, sé lo que estás haciendo'", relataba la actriz, que estaba encantada de recibir un posible halago del heredero. "Eso me emocionó y le pregunté: ¿Has visto la serie?".

Pero su respuesta la dejó cortada y recibió una contundente negativa. "No". "Pero fue muy amable", se apresuró a añadir la intérprete.

Colman ya llegó a comentar en otra entrevista sobre su experiencia en recepciones reales que su esposo robó un rollo de papel higiénico "solo para decir que era del palacio de Buckingham", reveló con sorpresa.

Olivia Colman conoció hace unos días a la princesa Ana, hija mayor de la monarca, cuando la actriz fue nombrada Comandante de la Orden de Excelencia del Imperio Británico por sus servicios al país.