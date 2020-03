"¿El Ratón Pérez no puede salir por la cuarentena?"

La insólita situación que se vive estos días en España, en estado de alarma y con los ciudadanos aislados en sus casas, deja estampas de todo tipo, desde vecinos que aprovechan para divertirse en sus hogares con las actividades más diversas hasta imágenes apocalípticas en los supermercados o también momentos entrañables de unidad y solidaridad que reconcilian con el mundo. La cuarentena también supone enfrentarse a escenarios no contemplados, como el que una niña le ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta. La pequeña tiene una duda: si el Ratoncito Pérez trabaja o no debido a la pandemia de coronavirus.

Le preocupa esto a mi hija pequeña...en este contexto me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averiguarlo @desdelamoncloa @sanchezcastejon pic.twitter.com/aEQDJaw7RG — Ana Callol (@AnaCallolGarcia) March 16, 2020

La protagonista de esta historia que se ha hecho viral en las redes sociales se llama Sofía y está algo apesadumbrada porque se le ha caído un diente y no sabe qué hacer con él. Así nos lo ha contado Ana, su madre: "Le preocupa esto a mi hija pequeña. En este contexto me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averiguarlo", escribe en Twitter.

El tuit ha despertado decenas de respuestas, como de la escritora Lucía Etxebarría, que se ha ofrecido a escribirle una carta firmada por el mismísimo Ratón Pérez en persona. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, le ha explicado a la niña que el señor Pérez "tiene un pase especial, pero que lave bien el diente y luego se lave las manos. El ratoncito tiene que cuidarse, es personal esencial".