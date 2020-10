"Luto oficial" en las redes por la muerte de Rosito

El trágico final de Rosito, el oso que Mayka tenía desde niña y le había regalado a Pablo para que se acordara de ella en 'La isla de las tentaciones 2', fue uno de los momentazos de la última gala y el aluvión de memes sobre la quema del peluche en la hoguera no se ha hecho esperar.

Algunos internautas no han dudado en apoyar la decisión de Pablo de acabar con Rosito de una vez. Otros, por su parte, optan por tirar del humor y mostrar las condolencias tras la pérdida del oso de juguete más famoso del momento.

La relación de Pablo y RositoHow it started / How it ended#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/8tYLpz3nWu