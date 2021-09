Sara Carbonero y Kiki Morente, 'pillados' durante un paseo romántico

Tras confirmar su separación el pasado mes de marzo de Iker Casillas, con el que tiene dos hijos, Sara Carbonero ha recuperado la ilusión centrándose sobre todo en sus amigas, con las que comparte muchos momentos de ocio. Primero se la relacionó con un joven tras unas minivacaciones en la isla La Graciosa junto a su inseparable amiga Isabel Jiménez. Sara ni desmintió ni confirmó nada, y a principios del verano se dijo que salía con Kiki Morente, hijo del inolvidable Enrique Morente y hermano de Estrella y Soleá Morente, que sigue la saga familiar y también se dedica a la música.

Durante semanas no hubo declaraciones, aunque fueran una de las parejas más perseguidas del verano, y no fue hasta finales de agosto cuando oficializaron su relación al asistir la periodista a un concierto de él. Aún así, no posaron juntos, por lo tanto las imágenes de Semana son las primeras de ambos que existen desde que comenzaron los rumores sobre su noviazgo.