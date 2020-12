Susanna Griso se separa después de 23 años de relación

Estas Navidades no serán tan felices para la presentadora Susanna Griso, pues acaba de tomar la difícil decisión de separarse de su marido, el también periodista Carles Torras, tras 23 años de relación y tres hijos en común. Tal como avanza en exclusiva la revista Semana, la ruptura de la presentadora de Espejo Público y su marido se ha producido de mutuo acuerdo. Al igual como hasta ahora han llevado su relación, este decisivo paso en sus vidas también lo están llevando con absoluta discreción. De igual forma la pareja siempre han mantenido a sus hijos alejados de la atención mediática.

Según explica la revista citando fuentes cercanas al matrimonio, ha sido el desgaste de 23 años de relación el motivo por el que ambos han decidido emprender caminos separados. Carles ha abandonado el domicilio conyugal. La decisión es"irrevocable", aunque Susanna y Carles mantienen una cordial relación. Ella solo ha compartido su situación sentimental con su círculo más íntimo. A la revista ¡Hola! la presentadora ha manifestado que podría tratarse de un "paréntesis de pareja", por lo que no han cerrado las puertas aún a una futura reconciliación.

Lo poco que ha trascendido del matrimonio lo ha ido desvelando la propia Griso en su programa de Antena 3. Tan solo hace unos días que ella misma explicó en plató cómo le pidió matrimonio su marido hace unos años. Según sus palabras, fue una pedida "informal" en un avión. "No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo", explicó a sus compañeros del equipo. También la propia Susanna desveló hace unos meses dónde conoció a Carles Torras. "Yo conocí a mi marido en un karaoke. Habíamos trabajado juntos, pero se nos ocurrió a todos los que trabajamos en Catalunya Ràdio ir a un karaoke un fin de semana (…) Entonces él dice: 'Fíjate que yo me enamoré de ti incluso escuchándote cantar 'Juntos'". Puse el listón tan bajo, la canté tan mal, a pesar del empeño que puse", comentó en el programa.

Griso y Torras contrajeron matrimonio en 1997. Los dos son padres de tres hijos: Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, nacida en Costa de Marfil, a la que adoptaron en abril del 2018. La llegada de la niña fue toda una ilusión después de que Griso perdiera a su madre y su hermana en año y medio.

El año pasado Griso, de 51 años, rememoró el momento muy personal que ambos vivieron juntos: la adopción de su hija pequeña, una niña que hoy tiene 5 años. "Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional. Yo no quería apuntar esto, pero muchos casos de los que contamos son jóvenes inmigrantes a las que les falta información. No sé si en sus países de origen se puede hacer de manera confidencial. En España, sí", aseguró sobre el proceso de adopción.

Hace dos años despedía a su hermana, fallecida víctima de un infarto. "Tú sigues siendo nuestra. No puedes ni pensar en retirarte. Nadie te da permiso para hacerlo. Es lo que te decía, tú no te vas de aquí de ningún modo", escribió en su perfil de Instagram días después de la muerte. Susanna se enteró en directo del fallecimiento y tuvo que abandonar el programa. "Soy la menor de siete chicas y la mayor de mis sobrinos. Me siento la generación puente. La generación transición. Mi familia es un gran pilar. Incluso a mi hija Mireia le puse el nombre de mi hermana. Además soy tía abuela. Tengo 11 sobrinos nietos", revelaba la presentadora en una entrevista muy personal.

Poco antes había recibido otro varapalo, cuando a mediados de noviembre del año 2017 falleció su madre, Montserrat Raventós, de 94 años de edad, que no pudo superar la recaída de un primer ictus sufrido años atrás. El padre de Sussana, Paco Griso, reconocido empresario textil catalán, había fallecido años antes.