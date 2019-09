Teddy Quinlivan, la top que abre camino

El mundo de la moda y la belleza sigue caminando hacia la inclusión. Cada vez son más las marcas que apuestan por desterrar los ya obsoletos cánones tradicionales para apostar por modelos de diferentes tallas, etnias o colectivos en una transformación necesaria al compás de la sociedad. En este escenario de cambio, Chanel Beauty acaba de designar a la modelo y activista transgénero Teddy Quinlivan como nueva imagen.

Tras el reciente e histórico fichaje de Valentina Sampaio por Victoria’s Secret, primera modelo transexual en trabajar para la famosa marca de lencería, Chanel también ha decidido dar un paso a favor de la diversidad. La firma francesa ha elegido a la modelo abiertamente transexual Quinlivan como imagen de su línea cosmética.

"Esta ha sido una victoria que ha hecho que todo mereciera la pena", ha escrito Teddy en su perfil de Instagram donde comunicaba la noticia. "Desfilé para Chanel en un par de ocasiones cuando todavía vivía oculta (me refiero a que aún no había desvelado mi identidad trans), cuando la hice pública sabía que dejaría de colaborar con algunas marcas. Pensé que jamás volvería a trabajar para la icónica maison Chanel. Pero aquí estoy, protagonizando una campaña de Chanel Beauty. Soy la primera persona abiertamente transgénero y estoy muy orgullosa de representar a mi comunidad", continuaba. Y concluye este post con un inspirador mensaje de superación: "El mundo te derribará, te escupirá y te dirá que no vales. Es tu decisión tener la fuerza para levantarte y seguir adelante. Luchar. Porque si te rindes nunca experimentarás las lagrimas del triunfo. ¡Gracias a todos lo que han hecho realidad este sueño!"

Descubierta en 2015 por Nicolas Gesquière, director creativo de Louis Vuitton, para el que ha trabajado en multitud de ocasiones junto a otras prestigiosas marcas como Gucci, Versace o Chloé, Teddy Quinlivan desfiló durante años sin que nadie conociese su pasado y llegó a subirse a las pasarelas más importantes del mundo, París, Nueva York, hasta que decidió destapar su historia. Había tenido que luchar por sus sueños desde pequeña cuando nadie comprendía por qué se ponía velos y bailaba como una niña. Ella pensó que mostrarse sin tapujos arruinaría su carrera profesional, pero nada más lejos de la realidad. Enfrentarse cara a cara con sus miedos ha pintado de rosa su futuro.

Durante dos años, de 2015 a 2017, trabajó sin saberse nada de su pasado

Quinlivan hizo publica su transexualidad en 2017 a través de un vídeo de la CNN en el se sinceraba sobre el acoso sufrido a lo largo de su vida. Una decisión valiente y necesaria que la ha convertido en referente y altavoz de los derechos y visibilización del colectivo gay y transexual.