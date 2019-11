Se acabaron los Grammy Latino para el Flamenco

La organización de los Grammy Latinos ha dictaminado que no habrá más premios para la categoría 'Mejor Álbum Flamenco' a partir de la próxima edición. De esta forma, la entrega anual de los Premios Grammy Latinos pierde un género musical que, desde el 16 de noviembre de 2010, se considera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Una de las discográficas más importantes a nivel mundial, Universal Music Spain, aportó 10 candidaturas correspondientes a unas grabaciones realizadas durante el año 2018 que se calificaron de forma favorable por la organización. No se pudo llegar al mínimo de candidaturas, 25 de ellas no pasaron del corte de calidad de la Academia. Dicha organización emitió un comunicado declarando que, "debido a este incumplimiento, la categoría de Flamenco no participará en el vigésimo proceso anual de los Premios Grammy Latinos".

Dos años de vacío

Después de dos ediciones de incumplimiento, la categoría se suspende, y después de tres años, se cancela. Esperamos encontrar soluciones antes de que eso suceda. La belleza, la sutileza y el poder de la música flamenca merece nuestro reconocimiento”.

De este modo, la Academia Latina de Grabación zanjó este tema de forma burocrática, acogiéndose a que no se cumplieron el mínimo de 25 candidaturas requeridas para celebrar la entrega de este prestigioso e internacional galardón que reconocía al mejor artista flamenco del año.

Fue el propio Luis Cobos, director de los Latin Grammy en España, quien envió una carta el pasado 8 de mayo del año pasado alertando de este desastre inminente que estaba a punto de ocurrir, pero no pudo evitar el batacazo que ha propiciado este género artístico propio de la geografía andaluza.

Anteriores ediciones

En 2018, el ganador de este premio fue el cordobés Arcángel con su 'Al este del cante'. En 2017, fue el turno del guitarrista Vicente Amigo con 'Memoria de los sentidos'. En 2016, la isleña Niña Pastori con 'Mírame como soy'. En 2015, el disco 'Entre 20 Aguas a la Música de Paco De Lucía', homenaje al maestro realizado por Javier Limón. En 2014, Paco de Lucía con 'Canción Andaluza', premiado también por la categoría más prestigiosa dentro de estos premios, el Álbum del Año. Y en 2013, el Soy Flamenco de Tomatito.