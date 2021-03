Imparable el reguero de opiniones y comentarios, casi todos en apoyo a Rocío Carrasco tras la emisión del documental Rocío. Contar la historia para seguir viva. Tras el estreno, en el que denunció episodios de maltrato psicológico y físico de su ex marido, Antonio David Flores, hacia ella, según los creadores de la docuserie las próximas dos entregas del domingo serán incluso más impactantes y crudas. Abordarán desde su boda y sus dos embarazos, a una infidelidad de él.

Como la actriz Paz Vega el martes, el periodista y presentador Xavier Sardá, quien conoció a Antonio David cuando trabajó como tertuliano en Crónicas marcianas ha hablado sin pelos en la lengua sobre el asunto. "No tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató (...) a Rocío Carrasco". La mañana del jueves, durante su intervención en el programa de la radio catalana RAC1, relató lo que él vivió durante el matrimonio y los años que vinieron después de esta ex pareja que lleva enfrentada en los tribunales más de 25 años. "En los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se hayan producido". Y es plenamente consciente de que el caso se podría reabrir, ya que no hay una sentencia firme al respecto.

Todo el mundo tiene una opinión después de escuchar a Rocío Carrasco. Incluso Carmen Machi, quien en una entrevista para un periódico ha manifestado como algo "positivo" que una mujer aporte testimonios como el de ella. "Nos ha dado un hachazo que te sientes un imbécil, un zasca increíble".

Antonio David Flores, por su parte, ha querido dejar claro a través de un escrito remitido a El programa de Ana Rosa que "no soy la persona que se describe en ese documental y llegado el momento, hablaré". Posteriormente en una exclusiva en Diez Minutos ha manifestado: "Quiero que quede claro, mi ex mujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo".