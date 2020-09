Zendaya: de Disney a los Emmy

En una gala sin público y con los invitados saludando desde sus casas, la 72 edición de los premios Emmy reconoció la labor interpretativa de la joven Zendaya, de 24 años, que se llevó algo parecido a la mayor ovación de la noche tras imponerse en una reñida categoría contra veteranas de la interpretación como Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, más conocida como Zendaya, comenzó su carrera como modelo infantil, saltando a la fama con apenas 14 años gracias a la serie de Disney Channel Shake It Up junto a Bella Thorne, donde interpretó a Rocky Blue de 2010 a 2013. Luego tuvo algunas pequeñas apariciones en algunos shows, videoclips y alguna película, pero 2017 fue su año revelación con el estreno de la película Spider-Man: Homecoming, en la que trabajó con Tom Holland.

El mismo año protagonizo The Greatest Showman con Zac Efron, con el que, según los medios, vivió un bonito –aunque corto– romance. Ahora se ha convertido en la actriz más joven en ganar el Emmy a la mejor interpretación dramática, y por ello, su discurso fue una especie de presentación ante sus compañeros de Hollywood, adonde ha entrado pisando fuerte. "Gracias por elegirme para vuestra historia y espero que continúen orgullosos de mi participación", dijo emocionada desde su hogar la protagonista de Euphoria, la serie revelación de HBO en la que encarna a una adolescente con problemas de adicción.

"Mi papá tiene algo especial con la letra Z y lo zen, así que me pusó Zendaya", ha confesado la también diseñadora (sí, ha colaborado en colecciones especiales para Tommy Hilfiger) en una entrevista que le concedió a una revista en 2011. Su primer nombre también está inspirado en una palabra en la lengua bantú Shona (originaria de Zimbabue) que significa: 'dar gracias', solo que sus padres le dieron un ligero cambio con la letra Z.

En su tiempo libre, a Zendaya le encanta bailar, cantar, leer y ver películas, especialmente la saga de Harry Potter, de las que es gran fan. "Me calma y tranquliza realmente, así que Harry Potter es lo mío. Las personas me dicen: ‘¡Oh, Dios mío! ¿Harry Potter otra vez?’ Y yo les digo: 'No vengan a mi casa si no quieren ver estas películas porque estaré viéndolas'", ha comentado alguna vez.

Otro de sus grandes placeres es disfrutar de su comida, postre y bebida favoritos: el helado, los burritos y el café respectivamente. También disfruta jugando con su perro, un Schnauzer en miniatura, llamado Noon, y viendo partidos de baloncesto, su deporte preferido desde que era niña.

Su última relación sentimental conocida ha sido con su compañero en Euphoria Jacob Elordi, el último por cierto en felicitarla a través de las redes tras llevarse el Emmy. Se conocieron rodando la primera temporada de la serie y, aunque siempre fueron muy discretos con su vida privada, parece que salieron unos meses.