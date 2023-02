Izquierda Unida y Ganemos concurrirán juntas a las elecciones municipales de mayo en Jerez

Izquierda Unida y Ganemos Jerez han alcanzado un acuerdo para concurrir juntas a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Tras varios meses de conversaciones a dos y tres bandas (puesto que en estos encuentros también participó Podemos) y de anuncios que se presentarían en solitario ante la falta de acuerdo, ambas formaciones han alcanzado un pacto que está siendo refrendado por sus respectivas asambleas.

El acuerdo fue anunciado en la mañana de este viernes por Ganemos Jerez, una vez que sus bases han dado el visto bueno al principio de acuerdo. Aunque los pormenores de este se darán a conocer durante este fin de semana, este medio ha sabido que será Raúl Ruiz-Berdejo, de Izquierda Unida, el que encabece la candidatura conjunta. Mientras tanto, Kika González, la edil de la agrupación de electores, irá también en puestos de salida, aunque el orden concreto no ha trascendido.

Por el momento, se queda fuera de esta coalición, que será la fórmula elegida para presentarse a la convocatoria electoral, Podemos, formación que participó en las negociaciones aunque la pasada semana pasada anuncio que lo hará finalmente en solitario ante la falta de acuerdo con estos partidos.

No obstante, las fuentes consultadas que esta coalición sigue abierta a que se sume la formación morada puesto que se tiene hasta principios de abril cuando deban registrarse para concurrir a la convocatoria electoral de finales de mayo. Tampoco se sumará a esta coalición Adelante Andalucía, que ya ha elegido a su candidato (Carlos Fernández) y que no ha participado en estas conversaciones.

De este modo, Izquierda Unida y Ganemos cierran un acuerdo tras unos meses de negociaciones y de cruce de comunicados, incluidos reproches, entre las distintas partes implicadas para conformar una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE. Ambas formaciones se presentarán bajo la fórmula de coalición, una de las exigencias marcadas por IU. En anteriores convocatorias electorales, Ganemos se ha presentado bajo la fórmula de agrupación de electores aunque también aparece como partido político en el registro del Ministerio del Interior desde 2015.

“El único escenario que puede garantizar un gobierno progresista para Jerez”

En el comunicado hecho público por Ganemos Jerez, señala que, “desde hace casi dos años” el único escenario que se contemplaba no era otro que buscar la confluencia de la izquierda para “garantizar un gobierno progresista para Jerez”. “Siempre hemos defendido que no era posible esa confluencia si, partiendo de las legítimas posiciones de las organizaciones llamadas a entenderse, no hacíamos todas un esfuerzo por hacer concesiones en beneficio de una candidatura lo más amplia posible”, agrega.

Acto seguido, señala que ambas formaciones, aunque “guardan diferencias”, ha pesado más “la responsabilidad con nuestro municipio y con la gente, que necesita de políticas públicas valientes y transformadoras nos reclama el esfuerzo para superar los obstáculos en pos de un bien mayor”. Así, apunta que en esta decisión “ha pesado ser conscientes de que compartimos gran parte de nuestro programa político, nuestra visión sobre las necesidades de Jerez y de la gente que peor lo está pasando, así como nuestra certeza de que la división de nuestro espacio político puede frustrar la posibilidad de poner en marcha esas políticas más valientes”.

IU celebra un encuentro con representantes de comités de empresa

Este viernes, en paralelo al anuncio del acuerdo alcanzado con Ganemos, IU celebraba en su sede una reunión con representantes de comités de empresa de la ciudad. El encuentro lo ha denominado 'Alianza de clase, un ayuntamiento para la clase trabajadora'.