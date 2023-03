Administraciones públicas y fundaciones privadas continúan apoyando la labor de Upacesur

Upacesur dio por concluidos el mes de diciembre pasado algunos programas asistenciales apoyados por administraciones públicas y fundaciones privadas que se desarrollaron satisfactoriamente a lo largo de todo el 2022. Concretamente, y con cargo a las convocatorias del 0,7% del I.R.P.F. de 2021, e Institucionales de 2022 de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, la entidad desarrolló actuaciones de ‘Asistencia presencial, domiciliaria y telemática de personas con pluridiscapacidad en rehabilitación’ así como de ‘Habilitación funcional de niñ@s y jóvenes con Parálisis Cerebral y otras discapacidades’.

En cuanto a 2023, Upacesur ha logrado el apoyo de Fundación La Caixa para el desarrollo de un programa de ‘Rehabilitación de habilidades locomotrices en personas con Parálisis Cerebral y trastornos afines’, que está siendo ejecutado con cargo a su convocatoria ‘Andalucía 2022’.

Igualmente, la entidad ha conseguido el apoyo tanto de la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate como de la convocatoria 2022 de Fundación ONCE para poder llevar a cabo en los próximos meses una obra de ‘Reforma para ampliar plazas en la Residencia-Hogar para personas con pluridiscapacidad gravemente afectadas’ que la organización tiene en su sede de la zona sur de Jerez.

Se suma a esa obra de reforma, el apoyo de la convocatoria del 0,7% del I.R.P.F. de 2022, que contribuye a su vez, junto con el aporte del Programa Social 2023 de Fundación Iberdrola España, a renovar de nuevo el programa de ‘Asistencia presencial, domiciliaria y telemática de personas con pluridiscapacidad en rehabilitación’.

Finalmente, y no por ello menos destacable, resaltar la puesta en marcha, en los próximos días, de un curso de ‘Formación en competencias digitales básicas y avanzadas para personas con Parálisis Cerebral y otras pluridiscapacidades’ que ha sido financiado por el Fondo Social Europeo (FSE) y Fundación ONCE, y que va a permitir alfabetizar digitalmente a un colectivo que, como consecuencia de sus propias especificidades, tiene serias dificultades de inclusión social si no es a través del uso de las nuevas tecnologías.

Especial mención merece el desarrollo actual de un ‘Programa de conciliación para familias con hijos/as con pluridiscapacidad’ que cuenta con el apoyo de la convocatoria 2022 del Plan Corresponsables, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.