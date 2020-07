La compañía aérea Ryanair mantiene, al menos por el momento, sus vuelos entre Jerez y el aeropuerto londinense de Stanted. Ahora bien, no aclara si esta decisión es ya definitiva o puede que cambie en próximos días.

Al ser preguntado por este periódico por la repercusión que la medida adoptada por el Gobierno británico de obligar a cumplir una cuarentena a todos los viajeros procedentes de España, la firma se limitó a señalar: “La programación de vuelos de Ryanair entre España y Reino Unido funciona con normalidad”.

Por lo tanto, la compañía continúa comercializando las tres conexiones semanales entre Jerez y Londres que opera desde mediados de mes (los vuelos son los lunes, viernes y domingo). En lo que va de año, y con datos hasta el 30 de junio, esta conexión ha contado con unos 7.000 pasajeros, siendo la de más volumen de los vuelos internacionales que operan desde La Parra.

Mientras tanto, la compañía Tui fue una de las primeras en anunciar que suspendía sus vuelos a España desde el Reino Unido. No obstante, esta decisión no afectará al aeródromo jerezano ya que en este verano no tenía previsto ninguno.

Sí mantiene, en cambio, las conexiones con Alemania. Precisamente este lunes aterrizaban en Jerez dos vuelos fletados por esta firma, uno procedente de Düsseldorf y otro de Sttutgart. El domingo también fletó dos, uno procedente de Frankfurt y otro de la capital de Bélgica, Bruselas tras haber retomado su actividad con Jerez a principios de este mes.