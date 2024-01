El bailarín jerezano Alberto José Lucena actúa en el Teatro Central de Sevilla

Guillermo Weickert (Huelva, 1974), coreógrafo e intérprete referente de las artes escénicas contemporáneas, presenta en el Teatro Central de Sevilla el estreno absoluto de 'Luz sobre las cosas', una propuesta compartida con Miguel Marín, creador del espacio sonoro; Benito Jiménez, diseñador de la iluminación, la gaditana Luna Sánchez y el jerezano Alberto José Lucena en la danza y la interpretación, José María Sánchez Rey en el diseño de la escena, Victoriano Simón en el diseño de vestuario y Manu Meñaca en el sonido inmersivo.

Guillermo Weickert se enraíza en el cuerpo y en el proceso creativo para la gestación de esta nueva propuesta, un ejercicio colaborativo en el que están muy presentes el sonido, la luz y la materia. Weickert se introduce esta vez en la exploración y la curiosidad como punto de partida y confía más que nunca en el espectador para dejarse llevar por las atmósferas escénicas que surjan del proceso creativo.

Tras pasar por las residencias artísticas de LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid), de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Junta de Andalucía), del Centro Cultural de la Villa (San José de la Rinconada), de La Térmica de Málaga y del Teatro del Mar de Punta Umbría, además de haber sido seleccionada en el catálogo de Danza a Escena 2024, 'Luz sobre las cosas' tendrá su estreno en el Teatro Central de Sevilla los días 26 y 27 de enero, y proseguirá su gira en el Mercat de les Flors de Barcelona (3 y 4 de febrero) y en el Teatro Alhambra de Granada (23 y 24 de febrero).

Sobre Alberto José Lucena

En la actualidad trabaja con María Cabeza de Vaca y Guillermo Weickert, directores y coreógrafos andaluces como coreógrafo y bailarín en el proyecto alemán ALIAS. Paralelament en 2023 imparte el taller Afinar Instrumento Cuerpo en Movimiento en diferentes espacios de formación a nivel nacional e internacional.

Su trayectoria como bailarín y performer viene de piezas como La Furia y Catástrofe, ambas de María Cabeza de Vaca, Intervenciones en Espacios Públicos con la compañía eslovena Kudluj en Alemania y Eslovenia, La Plaza de El Conde de Torrefiel, La opera Il trovatore de Marta Equilor y Error de la Cía. Mopa entre otras.

Como coreógrafo y creador trabaja en la creación de su primer solo To be show presentando el embrión del proyecto en el Contenedor Cultural UMA en Málaga y ciclo MATCH en Madrid. Ha participado en el Festival de arte y diversidad Escena Mobilie con un dúo de Danza El Loco y en el Festival Catalán 15m2 con el dúo de danza Coincidir Queriendo. The Panover una co-creación junto a Lucía Bocanegra para la Sala Orive de Córdoba y en Barcelona en el Festival Brama con la pieza de danza teatro Caber de pie.

Como asistente de movimiento escénico en la película Rainbow del director Paco León. Dirige y coreografía al Artista Peter Jiménez en diferentes puestas escénicas y al grupo de Danzas urbanas Momentum dirigido por Lucía Soto bailarina jerezana con la que trabaja desde hace 6 años. Actualmente cursa el programa de Danza Contact Improvisación, y ha pasado por talleres de Ernesto Artillo, Herramientas para el Intérprete de Guillermo Weickert, entrenamiento con Jan Fabre Teaching Group Troubleyn en Amberes, Creación Contemporánea con Celso Jiménez, percusión corporal Jep Meléndez, Feldenkrais y Movimiento Holístico con Julen Arévalo. Un programa de 3 años de Danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza en Sevilla y 3 años de Danzas Urbanas en Dancescape! Lleida. Una “propuesta sin mapa” guiada por la luz y la oscuridad

Con 'Luz sobre las cosas', Weickert se adentra en el ritual de la creación, dejando para ello espacios de vacío, oscuridad y silencio, germen de transformación constante. Luz sobre las cosas trabaja con conceptos —la oscuridad o las grietas— como elementos necesarios para alcanzar lo intangible. La propuesta se escapa de mensajes o temas explícitos, pero según explica el propio Weickert, “deja rastros e hilos para que la pérdida del espectador no sea angustiosa, puentes bien construidos y abiertos para que sea fácil generar ese encuentro”.

Esta vez, el equipo artístico no conduce en exceso al espectador y deja poca señalética, hay momentos en los que el hilo y las pistas se pierden —porque en la vida también pasa—, pero “existe una responsabilidad para que todo el mundo vuelva sano a casa”. El trabajo de Guillermo Wickert siempre ha sido de confianza total en el espectador, como una forma de horizontalidad y cuidado, pero en esta propuesta se acentúa más si cabe este vínculo. El público encontrará los mensajes en forma de hecho escénico, o en forma de preguntas a resolver con la experiencia íntima personal.

Proceso creativo: un territorio de aventuras para el equipo artístico

Guillermo Weickert plantea esta pieza desde un momento vital de reafirmación con su proceso creativo, basado en el diálogo, y que defiende como colaborativo y horizontal. Weickert se aleja así de la jerarquía y la racionalidad, apostando por un sistema de comunicación profunda con su equipo, en el que todos aportan y van alimentando la propia obra, sin una dirección preestablecida o una conducción fuerte. El ambiente sonoro y la iluminación forman parte igual de la obra. El espacio es un intérprete más.

El cuerpo en 'Luz sobre las cosas'

Para este espacio de creación, Weickert ha querido alejarse de tendencias y modas. Es el proceso creativo y la experiencia escénica del propio cuerpo los que han ido moldeando la obra en un diálogo integrador entre diferentes disciplinas. Al igual que la arquitectura se adentra en el espacio y la poesía en la palabra, Weickert se adentra en el cuerpo como pieza angular del ritual escénico. El cuerpo como punto de partida por excelencia. “Es un aspecto tridimensional y perceptivo. Es un espectáculo tanto físico como intelectual. El cuerpo como vía de espiritualidad. La ambición o el deseo es que cualquier racionalidad llegue a través del cuerpo y que cualquier experiencia física pueda ser decantada por la razón”, explica Weickert.

Reencuentros con grandes referentes

El creador y coreógrafo, reconocido en 2023 con el Premio Salvador Távora a la trayectoria, ha contado para esta creación con la inspiración de grandes referentes del mundo de las artes y las letras. El arquitecto suizo Peter Zumthor, el poeta José Ángel Valente, el filósofo coreano Byung-Chul Han o el artista catalán Toni Serra/Abu Ali forman parte de este plantel inspiracional.

La conferencia Atmósferas, de Peter Zumthor, pronunciada en Alemania en el año 2003, ha dado a Guillermo Weickert la posibilidad de explorar conceptos muy cercanos a su propia trayectoria. La filosofía de Zumthor, basada en la sensibilidad emocional que crean las atmósferas, la relación entre la luz y los materiales, la imaginación del silencio o la práctica de las derivas en la experiencia sensorial están muy presentes en la nueva propuesta de Guillermo Weickert. Del poeta José Ángel Valente ha explorado conceptos como la oscuridad como territorio de creación poética, la capacidad de aventurarse en territorios desconocidos y el necesario vacío del ego para la creación. El filósofo Byung-Chul se relaciona con la obra de Weickert en la búsqueda de la profundidad, intensidad, cuerpo y volumen alejados de la sobredosis de consumo.