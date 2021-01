“En Andalucía hay una gran sensibilidad para contar historias”

–¿Qué supone para usted estar nominado a los premios Asecan?

–Un orgullo. Es una satisfacción enorme el sentirse reconocido por segunda vez en los Premios Asecan. Son muchas las horas que dedicamos al podcast, web, redes sociales y otras gestiones a nivel nacional con los compañeros de las distribuidoras y agentes de prensa. Ser jerezano, andaluz y estar entre los mejores de Andalucía a Mejor Labor Informativa, tras el aciago año 2020 que hemos tenido, es el mejor regalo que puede tener el equipo.

–O sea que la nominación ya es un premio para usted....

–Obviamente, nos gustaría ganar, mentiría si le dijera que no, pero en las circunstancias que hemos tenido este año, la nominación ha sido, sin duda, un reconocimiento a la labor que hacemos por la cultura, el cine y la comunicación.Cada día me paso frente al ordenador más de quince horas. Contestar correos, gestionar pases de prensa con el equipo de compañeros que acude a ellos, festivales de cine, peticiones de entrevistas semanales…hay muchas horas de trabajo detrás de todo, labor que hacemos además sin ganar ni un duro. Es más, salen de mi bolsillo todos los gastos del mantenimiento del programa, web, acreditaciones de festivales, pero lo hago encantado porque desde los dieciséis años que me puse frente a un micrófono siento vocación absoluta por la comunicación, la carrera que estudié, amo y amaré junto al cine.

–Hábleme de Butaca y Butación, ¿cómo surge y cuándo?

–Butaca y Butacón es el hijo cinematográfico que siempre he querido hacer. Me apasiona el cine, no solamente ver películas, analizar sus curiosidades o leer sobre ello. Todo surgió a raíz del nacimiento de LaFm Radio, creada hace varios años por el periodista Jaime Álvarez. Quedamos un día y le propuse dos espacios para la radio, uno de cultura y otro más especializado en materia audiovisual. Concreté unas líneas a seguir con mi inseparable amigo y compañero Alberto Barrios. A partir de ahí comenzaron los cimientos de un espacio que tiene la mejor familia de colaboradores. Hemos mejorado muchísimo, de nacer como programa semanal a hacer cosas diarias. No solamente es la cobertura de pases de prensa a nivel semanal, son las entrevistas que hay que hacer, promociones, interactuar con los usuarios... Afortunadamente le he dedicado muchas horas a este programa y ya se nos conoce fuera de Andalucía. Hay un respeto a la marca además de una excelente empatía a nivel profesional y personal relación con las distribuidoras y agencias de prensa que hacen una labor maravillosa.

–¿Cuántos podcast realiza a la semana o al mes?

–Todas las semanas grabamos. Hay secciones que varían, como la tertulia con el equipo sobre algún tema en concreto y mesas de opinión con compañeros de prensa de otros medios. Luego, tenemos semanalmente los estrenos, las entrevistas casi diarias porque surgen temas y una sección, ‘Disparatado Treintañero’, donde se desgranan películas que hicieron mucho ruido, pero no lograron el éxito esperado.

–¿Ha sido difícil llegar adonde habéis llegado?

–Mucho. Es una labor de mucha constancia, de echar horas con la sonrisa de la felicidad, de que disfrutas de lo que haces. Esto no es coger un micro y andar por casa, esto es levantarse, encender el ordenador, gestionar todos los días decenas de correos y ser feliz con lo que se hace, aunque, de momento, no obtengamos beneficios. Nos hacen felices los pequeños detalles, como que una distribuidora te pida permiso para usar una frase de tu crítica en la promoción de la película, el estar en festivales tan prestigiosos como San Sebastián, Cannes, Málaga o hacer entrevistas a los mejores directores y actores del país.

–¿No le seduce que le llamen de una emisora importante?

–¿A quién no? Mi teléfono está abierto siempre (risas). Eso nunca se sabe. En LaFm Radio hay mucho corazón y dedicación, todos somos partícipes de ella. Ojalá llegue un día en el que me llamen para abrirnos las puertas de otra emisora o un lugar en el que se nos valore el trabajo. Mientras, disfruto con lo que hago, porque me gusta.

–¿Qué opina del cine andaluz? ¿En qué momento está?

–Yo creo que pasa por un momento excelente. Esto que le digo no es de ahora, el talento de nuestra tierra viene creciendo desde hace años. Hay pasión, ilusión y muchísima sensibilidad a la hora de retratar las historias. Fíjese en el talento de andaluces como Juan Miguel del Castillo, Celia Rico, Marta Velasco, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, Laura Hojman, Juan Miguel del Castillo o Antonio de la Torre, todos ellos andaluces, capaces de romper muros por su tesón y talento. A la vista están Festivales como el de Málaga o el europeo de Sevilla que gozan de un gran prestigio e incluso los Premios Goya, que este año vuelven a celebrarse en Andalucía.

–¿Interesa el cine en este país?

–A quien no le interese o guste el cine en este país es un completo infeliz. Hacer cine es ir más allá de los límites de la realidad, supera nuestra vida diaria. Es una vía de escape para muchas personas además de ser una gran herramienta para la cultura de un país. El cine en nuestro país merece una mayor protección por parte de las instituciones, sobre todo por los políticos. Es necesario que haya más medidas para proteger uno de los grandes estandartes de nuestra cultura y que tanto éxito nos dan. El año 2020 ha sido una película de terror para todos. Se han perdido más de 440 millones de euros en la taquilla, es decir más del 70% pero también hemos asistido a un nuevo modelo de consumo a través de las plataformas. Ahí están, por ejemplo, Veneno, 30 Monedas, La Valla, Patria…tenemos una cualidad cinematográfica excelente y sigue haciendo falta que todo el mundo se implique más con la cultura.

–Una quiniela para los Goya....

–Se han visto excelentes películas, sobre todo algunas muy pequeñas que son grandes joyas, además, estoy muy feliz de que el cine documental tome mucho más protagonismo. Estoy fascinado con El Año del Descubrimiento de Luis López Carrasco, es una de mis grandes favoritas junto al retrato generacional de Las Niñas, la carta de amor a la vida que es La Boda de Rosa o la maravillosa interpretación de Patricia López Arnáiz en Ane. Me encantaría que Los Europeos lograra meterse e incluso logrando el premio en interpretación, Raúl Arévalo y Juan Diego Botto están espectaculares.

–¿Su película de 2020?

–El año ha sido un largometraje de terror, nunca mejor dicho pero la esperanza nunca la podemos perder. Estaría entre El Año del descubrimiento y Los Días Azules.