Andrea La Brava salva in extremis la expulsión

Andrea 'La Brava' la concursante afincada en Jerez que participa en la tercera edición del programa 'Maestros de la Costura' de TVE vivió este lunes, en la emisión de la tercera gala, uno de los momentos más difíciles.

Por primera vez en esta edición de 2020, una concursante iba directamente a la prueba eliminatoria, algo que recayó en Andrea, al enfadarse el jurado tras verle cortar tres veces seguidas una de las telas en la primera prueba. La jerezana de adopción no entendió la decisión, sobre todo porque la mayoría de sus creaciones están hechas con material reciclado. "Soy muy pesada en canto al reciclar material, lo pueden corroborar mis compañeros… Saben que no soy así. Ahora no me parece justo pero sé que después lo voy a entender", confesó.

Pese a todo, y en una prueba eliminatoria marcada una semana más por la tensión, Andrea La Brava pasó el corte. No fue fácil porque los aspirantes debían enfrentarse a la confección de un bolso con materiales realmente poco habituales, como cristal flexible transparente, suelo de goma antideslizante, cañizo de bambú o tubos de mangueras.

Tras un proceso laborioso, Laura brilló esta vez, "me dejas fascinado, parece un bolso caro", reconoció Palomo Spain, uno de los jueces, igual que Borja, David y Joshua. La expulsión era cosa de dos, La Brava y Arantxa, y finalmente fue ésta última, la concursante más joven de esta edición, la expulsada. Lo hizo entre lágrimas y arropada por Lorenzo Capriles, que emocionado rompió a llorar. "Me sabe mal. Ha sido muy difícil. No cambies nunca que con tu actitud puedes llegar a hacer lo que te propongas", afirmó Capriles entre lágrimas.

En esta tercera gala, destacó la presencia de los jóvenes concursantes de Master Chef Junior y de Bibiana Fernández y Estrella de Diego, historiadora del arte español y académica de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, quien explicó el vestido Delphos de Fortuny.