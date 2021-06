El pasado noviembre Antonio Rey Navas hizo realidad uno de sus grandes sueños como profesional, obtener el Grammy Latino. ‘Flamenco sin fronteras’, su último disco, conseguía convencer a la academia obteniendo así el reconocimiento al Mejor Disco Flamenco.

La pandemia, sin embargo, le privó de saborear y disfrutar de este gran logro, algo que el próximo sábado podrá hacer en el teatro de su tierra, el Villamarta, y rodeado de compañeros de profesión y familiares.

A menos de una semana, las entradas van bien, una circunstancia que para el guitarrista “es algo que me llena de ilusión. Todos sabemos que la guitarra siempre tiene dificultades para atraer al público, por eso que apenas queden treinta entradas, para mí es una alegría. No hay que olvidar que salimos de una pandemia y que la situación económica tampoco es muy buena, por eso que el teatro esté casi lleno, para mí es motivo de orgullo”.

“Estar en el Villamarta es un premio, es como tocar para los míos, por eso creo que va a ser un día especial, estoy con muchas ganas”, continúa.

El músico agradece la predisposición “del teatro y su directora por darme esta oportunidad”, pero también “al apoyo que he tenido por parte de todos los artistas que vienen que desde el primer momento me dieron su respaldo para estar aquí conmigo en este día tan especial. Tanto a nivel artístico como en lo que respecta al sonido y las luces, vengo con un equipazo”.

En concreto, han anunciado su presencia artistas como Farru, Los Makarines, Diego del Morao, Jesús Méndez, Israel Fernández, José Rey, Mara Rey y Toni Rey. En principio también estaba previsto Diego el Cigala, aunque su presencia, de inicio parece descartada.

Antonio Rey ha preparado para la ocasión “un repertorio centrado en el disco, que apenas he podido desarrollarlo con esto de la pandemia”, pero también “al margen de las colaboraciones de los artistas que van a estar, haré un recordatorio de algunos de los temas de mi carrera que me han marcado”.

A pesar de contar con una tener una trayectoria amplia, será la primera vez que el músico jerezano tenga la oportunidad de tocar en solitario en el teatro Villamarta. “La verdad es que en Villamarta he estado varias veces, pero siempre tocando con otros artistas o tocando pa bailar. Ahora será la primera vez que toque en solitario, sin olvidarme, claro está, de aquella vez que participé en el concurso de guitarra de la Peña Los Cernícalos, cuya final, que por cierto gané, se celebraba en el teatro. Ahora será diferente, porque la responsabilidad es toda para mí”.

El Grammy Latino ha supuesto para el guitarrista “un cambio importante, la verdad es que se puede decir que me ha cambiado la vida. Ahora tengo una mayor demanda de los festivales, sobre todo en el extranjero porque aquí en España ya se sabe que salvo en algunos sitios puntuales donde se aborda específicamente a la guitarra o donde sí se apuesta por ella, como el Festival de Jerez o la Bienal, en el resto no tienen cabida. Y me refiero a los festivales de verano, por ejemplo, donde verás a muy pocos guitarristas tocando solos, y es triste”.

“Fuera de mi país, la cosa es distinta, y a veces siento envidia. Llevo quince años tocando solo, desde que dejé de tocar para bailar, y da gusto ver cómo funcionan los festivales en el extranjero, donde la guitarra tiene mucho peso. Ojalá algún día también pueda suceder esto en España”, añade.

Pero no todo es bueno cuando se recibe un galardón de este calibre, ya que, tal y como reconoce el guitarrista jerezano, “ahora la responsabilidad es mayor, la gente espera más de ti, por eso ahora más que nunca uno tiene que seguir preparándose y formándose. Está claro que los nervios siempre están cuando uno se sube a un escenario, pero ahora son más grandes. Un premio como éste te avala para muchas cosas, pero también te exige más”.

Tras casi año y medio de oscuridad, Antonio Rey admite que de cara a los próximos meses “van saliendo cosas poco a poco”. De hecho, en las próximas semanas pondrá rumbo a “Méjico, luego voy a Austria, también estaré tocando enCartagena y ya después me marcho a Estados Unidos, San Francisco, Portland, Nueva York...que era la gira que teníamos prevista para presentar el disco justo antes de la pandemia.

Afortunadamente no se suspendió, se pudo aplazar, y ahora la retomamos”. “Lo importante, -prosigue-, es que nos volvemos a tocar ante el público que al fin y al cabo es para quien hacemos todo. Por eso, que la situación vaya mejorando, es bueno para todos. Quizás ahora, con tanto parón, te cuesta incluso subirte a tocar, incluso pierdes confianza y seguridad en el escenario, pero bueno, es cuestión de volver a empezar”.