“Jerez tiene percha literaria y además es una ciudad que inspira a escribir”

‘Zambomba’ es la segunda novela de Antonio Rojo en menos de tres años ¿Ha sido usted un escritor tardío o es que se ha decidido a publicar ya con la madurez?

En cierta manera se dan los dos casos. He sido un escritor que ha alimentado muchos los cajones con papeles escritos. También por mi condición de historiador he escrito ensayo y artículos dedicados a campañas de excavaciones. O sea, que siempre he escrito artículos, cuentos infantiles y relatos. De todo menos poesía y novela larga. Creo que todo aquel que ha cogido un bolígrafo y se ha enfrentado a un papel ha intentado hacer precisamente una novela larga. Era mi asignatura pendiente pero no tenía el momento o la idea. He escrito siempre pero nunca novela que me he lanzado ahora. Y lo que me he publicado ha sido la novela. Con lo cual se dan, en cierta forma, las dos cuestiones.

Esta novela es una segunda parte de otra ambientada en el Rocío y que usted publicó en el año 2021.

Bueno la novela de ‘Un Rocío Sangriento’ nace de una idea que ya tenía clara. Era un ‘Thriller’ policiaco con los mismos personajes que también salen en ‘Zambomba’. Pero quise que fuese un homenaje a la Virgen del Rocío, a la hermandad y a esos momentos que se viven en el Coto de Doñana. Era el escenario perfecto y la estructura ya la tenía en la cabeza. Era el momento de ponerse a escribir. Gustó mucho esa novela y a la editorial también le gustó. Yo pensaba que aquel grupo de policías de la Comisaría de Jerez tenía que seguir de alguna manera. Entonces fui impulsado y animado por José Mateos, mi editor. Me decía que en la primera faltaba flamenco y otras cosas de la ciudad. Y ese fue el detonante para escribir esta ‘Zambomba’ que ha durado dos años escribirla.

¿Dos años?

Sí. Pero sin orden alguno. Soy muy anárquico a la hora de escribir y no llevo a rajatabla una norma que cumplir. Además, hay que documentarse. Todo eso lleva tiempo. Una vez con todos los elementos fijados, hay que escribir mucho y corregir también.

¿Cómo consigue crear la maquinaria perfecta para que un gran número de personajes transiten en la obra alrededor de una trama y que todo tenga un desenlace sin que haya ningún cabo suelto?

—Se consigue con trabajo. Hay que construir, describir, trabajarlos a fondo. Las puertas de mi casa están llenas de pósit con anotaciones. Se puede llevar el nervio de una novela perfectamente, pero hay que construir todo un mundo en el que no haya nada que chirríe. Hasta en el lenguaje de cada personaje hay que estar atentos porque en la vida real no hablamos todos igual. También hay que tener una mirada muy de escritor. O sea que todo es trabajo y dedicación hasta que el círculo se cierra.

Un escritor debe de ser un gran observador de la vida.

—Efectivamente. La observación te ayuda a la hora de construir tus propios personajes. Porque todo sale al final de lo que vivimos y sentimos. Después es bonito que alguien que ha leído tu novela le de vida propia. Eso para mí es muy emocionante.

Sus dos novelas se podrían llevar perfectamente al cine

Pues ya hemos hablado sobre ese asunto. Algo hay sobre hacer una serie. Pero es ciertamente complicado y sobre todo la adaptación del guion. Si alguna vez se llevara a la pantalla, yo tendría que estar presente o participar en la adaptación de la novela al guion.

En sus dos novelas se vislumbra un exquisito cariño por esta ciudad.

Me encanta esta ciudad y ciertamente una de mis ilusiones sería que la ciudad fuera más conocida de lo que es por mis novelas. Ya te digo que me encantaría enseñarle Jerez a personas que, sin haber venido aquí, haya leído la novela y se haya enganchado con la ciudad. Me gusta Jerez y me encanta el Rocío también (risas).

¿Cómo ve usted el estado de la cuestión de la Navidad jerezana? Es decir, cuál cree usted que es el estado de salud de la denominada Navidad jerezana.

Pues humildemente, y visto casi de fuera porque yo participo ya poco, yo he sido de casa de patio de vecinos. Me crie en la calle Sol. Y el fuego de las zambombas se hacía con la madera que mi padre traía ya que era carpintero. Todo fluía de forma natural. Y casi no decíamos que aquello fuese una Zambomba. Recuerdo lo íntimo de aquellos encuentros que siempre era entre vecinos, entre amigos y entre familiares. Ahora es distinto. Ahora lo que hay es una representación de una zambomba de aquellas. O al menos no es lo que fue el origen de la zambomba. Todo se transforma y nada perdura para siempre y todo debe de evolucionar. Pero también es verdad que hay que ponerle coto a todo esto y que haya un poco de sensatez.

Como diría Bergamín: ¿Jerez tiene percha literaria?

Por supuesto. Jerez tiene percha literaria y es preciosa. Qué mejor que Jerez para una novela policiaca. Sus calles, sus paseos… todo acompaña para inspirarte y escribir. La siguiente…

Eso le iba a comentar. La siguiente. Queda aún por salir la Feria, la Semana Santa…

—(Risas) Con el Rocío ya tuve suficiente. Y la Semana Santa está ya muy trillada. Pero sí habrá una trilogía. En la tercera novela incluso habrá una parte de la misma que no transcurrirá en Jerez. Muy poquita, pero sí habrán unos capítulos que no estarán ambientados en la ciudad (risas de nuevo).

Es decir que volverá usted a las andadas de escribir.

Por supuesto. Voy a escribir mientras pueda. Soy un escritor anárquico, pero no puedo dejar de hacerlo porque lo he hecho siempre. Forma parte de mi vida. Antes de concluir, déjeme que le agradezca a la editorial ‘Libros canto y cuento’ el interés que siempre he tenido por seguir trabajando en estas dos novelas y por la publicación de las mismas.