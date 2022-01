La Asociación Nacional de Pediatría recomienda la vacuna contra el Covid

La Asociación Española de Pediatría ha hecho público, como es habitual cada año, el calendario de vacunaciones para este 2022. Hay que recordar que en España es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), a propuesta de la Comisión de Salud Pública, quien establece cada año establece el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, un calendario que posteriormente, cada comunidad autónoma adapta y aplica en cada territorio, circunstancia ésta por cierto, que no comparte la mayoría de pediatras españoles, que abogan por un calendario único en todo el país.

En este recién comenzado 2022, el calendario incluye un total de 15 vacunas, en un periodo comprendido entre los 2 meses y los 14 años de edad y que cubren a 16 enfermedades infecciosas, que son (por orden cronológico): hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis, enfermedad neumocócica (neumococo), rotavirus, enfermedad meningocócica (meningococo), gripe, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, COVID-19 y virus del papiloma humano (VPH).

Las principales novedades de este año dentro de dicho calendario son la vacunación antigripal para niños de 6 a 59 meses de edad, hasta cumplir 5 años de edad. Para ello deben utilizarse las vacunas autorizadas para este rango de edad disponibles (vacunas inactivadas tetravalentes, inyectables), administrando una dosis completa (0,5 ml) (o dos dosis, con un mes de intervalo para los que la reciban por primera vez).

Otra de las novedades es la vacunación frente al Covid para los niños a partir de los 5 años y adolescentes. Para ello se utilizarán las vacunas autorizadas para cada rango de edad, con las pautas que se establezcan (en enero de 2022: dos dosis con 8, 3 y 4 semanas de intervalo, respectivamente).

La actual pandemia causada por el SARS-CoV-2, aún en curso a comienzos de 2022, planteará a lo largo del año nuevos e imprevisibles retos a los que habrá que enfrentar respuestas diseñadas en función de los nuevos conocimientos que la investigación vaya generando. De la misma forma, se dispondrá de nuevas vacunas, por lo que los programas de vacunación frente a la COVID-19 cambiarán y se adaptarán a la evolución de la pandemia y de los conocimientos acumulados.

Desde la Asociación Española de Pediatría se recomienda a las familias mantenerse al día en el cumplimiento de las vacunaciones. Si no se hace así, "estaremos exponiendo a nuestros niños a enfermedades potencialmente graves, como ha sucedido en los pasados brotes de sarampión habidos en nuestro país en niños y adultos no vacunados".

"Además, -insisten de este colectivo-vacunando a nuestros hijos contribuimos a proteger a otros no vacunados, bien porque no han llegado aún a la edad de vacunación o porque no pueden vacunarse como consecuencia de una enfermedad o por un problema de accesibilidad al sistema sanitario".