Aumentan los abandonos de animales en Jerez

Desbordados. Así están las protectoras de la ciudad ante el aumento de abandonos de animales en los últimos meses. Según datos del último estudio de Fundación Affinity, en 2021 llegaron 167.656 perros (un aumento del 3,5% con respecto al año anterior) y 117.898 gatos (una disminución del 5% en el mismo periodo) a los más de 1.500 centros de acogida de animales de España )247 centros municipales de acogida y 1.334 protectoras y entidades privadas).

La protectora jerezana ‘No me abandones’ se encuentra “al límite” de ocupación. Su presidenta, Fátima González, declara que “estamos a tope. Hemos tenido que parar las entradas porque ya no podemos hacernos cargos de más perros”. González recuerda que sólo en tres días de junio entraron en la protectora 11 cachorros. Según Fundación Affinity las camadas no deseadas aparecen en 2021 como el principal motivo de abandono de animales de compañía. Este dato recuerda una vez más la importancia del control de la reproducción de animales de compañía como una de las mejores estrategias para reducir la población de animales abandonados.

Al aumento de abandono hay que sumarle la disminución de las donaciones. Desde ‘No me abandones’ señalan que “por primera vez en mucho tiempo hemos tenido que gastar nuestro dinero en pienso porque han bajado las donaciones”. Y no sólo eso, sino que por un cambio en la legislación, una medicación contra la leishmaniasis que antes costaba 180 euros para perros grandes, ahora hay que pagar 293 euros. “En estos días hemos tenido que comprar tres tratamientos de los más caros, así que imagina cómo estamos”, subraya la presidenta de la entidad.

“Nos llaman diciendo que o los recogemos o los matan... Nos seguimos encontrando perros en la cuneta. Boro, por ejemplo, con un año lo encontramos acurrucado en un carril. Kira fue abandonada con 13 años. ¿Y qué pasa cuando se acaba la temporada de caza con los galgos? Es terrible. Y lo peor es que sabiendo que la gente está más sensibilizada, el escenario del abandono no cambia”, lamenta González. A pesar de esta trágica situación, desde la protectora ponen en valor que las adopciones siguen aumentando, “y también hay muchas familias que se ofrecen de casas de acogida”.

En Jerez también es muy llamativa la cifra de abandono de gatos. Desde la Asociación Protectora Colonia Felina Torrox informan de que “en la Laguna de Torrox han abandonado 36 gatos en lo que va de año. Sólo aquí. El abandono está siendo masivo”.

¿Qué impacto tiene la identificación en el abandono y la perdida de animales de compañía?

El factor clave en la recuperación de un animal extraviado es la posibilidad de localizar a sus familias y para lograrlo es fundamental que el animal esté convenientemente identificado mediante microchip.

Aproximadamente el 12% del total de animales que ingresan en refugios son recuperados por sus familias, mientras que este porcentaje asciende al 60% para los perros y gatos que llegan al refugio correctamente identificados. En otras palabras, un animal de compañía identificado tiene hasta 5 veces más probabilidades de ser recuperado por la familia que uno no identificado.