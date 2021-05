"Ayudar a las personas con discapacidad o con trastorno del desarrollo es el motor de mi vida"

Luis Carreras Vacas tiene 35 años, tiene el Síndrome de Asperger y no es consciente del magnífico ejemplo que es para la sociedad. La vida de Luis no ha sido fácil, pero muy pocos podrán decir que este jerezano no le ha sonreído si se han cruzado con él. Siempre dispuesto, siempre con una palabra amable. Siempre rompiendo barreras, comprometido y mirando al futuro.

El Síndrome de Asperger forma parte de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), que hacen referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento del sistema nervioso, que se presentan en la primera infancia y se prolongan durante toda la vida de la persona.

En 2020 Luis fue elegido vicepresidente de la Junta directiva de Autismo Cádiz, siendo la primera persona con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) elegido en este órgano en toda la historia de la entidad. Además, lidera el grupo de Autogestores de Autismo Cádiz, un grupo de personas con TEA que se organizan para defender sus derechos y temas que les preocupan y elevar sus necesidades e inquietudes a los poderes públicos. Este grupo también tiene como función que ellos puedan tomar decisiones que les afectan y sean personas de pleno derecho.

¿Cree que Luis se iba a quedar ahí? No. Luis ha vuelto a dar un paso adelante y ahora se presenta a unas elecciones para formar parte de Plena Inclusión Andalucía. Esta entidad recibió al inicio del proceso 24 solicitudes y un comité electoral seleccionó a los 16 candidatos haciéndose público a finales de abril. Estas 16 personas proceden de asociaciones miembro de Plena Inclusión Andalucía y están representadas todas las provincias. De estos 16, Luis es uno de ellos, se elegirán en los próximos días 8 que formarán este grupo.

El grupo de representantes autonómico que saldrá elegido será un equipo de consulta y asesoramiento para la Federación Plena Inclusión Andalucía, en el que se abordarán temas de interés para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Desde Autismo Cádiz y desde Plena Inclusión Andalucía se considera que la participación de las personas no es una opción, es un derecho recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual.

"No tengo una enfermedad, tengo un trastorno. Ayudar a los demás y a las personas con discapacidad o con trastorno del desarrollo es el motor de mi vida. Es como devolver toda las cosas que a mí me han dado en momentos difíciles de mi vida. Tuve momentos difíciles y conseguí superarlos, y ahora que tengo la oportunidad de haber conseguido estar en otro lugar, quiero ayudar", declara Luis, quien añade que "me siento muy respaldado por muchas personas".

La capacidad de superación del jerezano es incuestionable. A pesar de sentir miedo al rechazo cuando se encuentra en grupos de personas, Luis sigue ahí. "Hace unos años decía que ojalá hubiera un libro en el que se explicaran todas las pautas del lenguaje social, que me explicaran todas las situaciones. Ahora tengo más comprensión", remarca.

La Confederación Autismo España explica que una persona con Síndrome de Asperger tiene dificultad para entender la comunicación no verbal (gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc.) y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. Es muy literal, comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no entiende las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos. De ahí la importancia de la sensibilización y la información para la sociedad en general para lograr una completa inclusión.

Blanca Prefasi acompaña a Luis para facilitarle que esté en espacios de responsabilidad. "Cuando hablo de 'monitor de apoyo' puede parecer que siempre vamos juntos, pero no es eso. Yo facilito con el objetivo de que, si es posible, no estar. Luis es un hombre comprometido, honesto, buena persona, entregado a los demás. Y es muy justo, lucha por las injusticias y por eso está en todos estos espacios", subraya Prefasi.

"La sociedad debe estar sensibilizada. El TEA es un abanico muy grande, hay personas con muchas dificultades y otras que tienen mucha autonomía y puede pasar más desapercibido el trastorno", declara Blanca. Si los entornos fueran más accesibles, las personas con TEA tendrían más presencia, "pero en ocasiones se quedan excluidas porque el entorno no lo entiende", añade.

"Mi objetivo siempre ha sido ponerme metas a corto plazo e ir cumpliéndolas. Me motiva a ayudar a hacer una sociedad mejor", declara el jerezano. Mucha suerte Luis.