El Ayuntamiento de Estella del Marqués niega las acusaciones realizadas por Ecologistas en Acción

El Ayuntamiento de Estella del Marqués rechaza las acusaciones que realiza Ecologistas en Acción sobre "los diferentes actos vandálicos, destrozos y daños que sufrimos en nuestro pueblo en el mobiliario urbano, en las distintas zonas verdes y arboleda, a los animales callejeros, refugios de animales y a los nidos de las aves".

Desde el consistorio de la ELA "llevamos denunciando la falta de vigilancia policial y de agentes medio ambientales para que nuestro pueblo sea seguro y esté más vigilado, para no tener que lamentar hechos como los que están ocurriendo continuamente. El Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera es el competente en materia de medio ambiente y bienestar animal, le enviamos numerosos escritos, no hacen nada y no dan respuesta a los problemas existentes y de esta forma es difícil poner freno a la destrucción que se da en la vegetación, fauna y mobiliario urbano".

El Ayuntamiento de Estella subraya que "estamos al corriente de los diferentes problemas que padecemos como destrozos de nidos de golondrinas, del envenenamiento de gatos de las colonias formadas en diferentes puntos en nuestro pueblo, de la manipulación de nidos de los árboles en épocas de crías, árboles enfermos que tiene gusanos y algunos frente al colegio, plagas de ratas, chumberas que están podridas, el canal del parque periurbano que tiene escombros, el problema de la defecación incontrolada de los perros en la vía pública, árboles secos que suponen un peligro de caída, árboles que no se podan desde hace años y dañan las viviendas de los vecinos/as, árboles secos, árboles talados, arriates destrozados, etc.".

Se trata de "una larga lista de daños y la alcaldesa de Jerez no actúa en Estella del Marqués", y por parte de Ecologistas en Acción "no hemos visto que hayan denunciado y tampoco que se hayan preocupado por los problemas existentes desde hace años. Es más, mantuvimos una reunión hace un par de años para la instalación del Crematorio y le expusimos todos estos problemas, y a día de hoy no hemos tenido ningún tipo de pronunciamiento. También sobre el tema del crematorio, sabemos que el expediente de construcción avanza y hay zonas protegidas cerca y desconocemos la postura y acciones de Ecologistas en Acción".

El Ayuntamiento de Estella del Marqués tiene "la mano tendida para trabajar juntos, denunciar todos estos hechos y que desde el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, la alcaldesa Mamen Sánchez le dé una solución a la falta de vigilancia policial y agentes medio ambientales para impedir que hechos negativos de este tipo sucedan en nuestro pueblo, y los autores paguen por los destrozos".

El Ayuntamiento de Estella del Marqués añade que pone en marcha "propuestas en defensa de los animales y especies autóctonas de nuestra zona, y apuesta por la conservación del medio ambiente con los escasos medios humanos, materiales y económicos que tiene la entidad. Todos los años sembramos más de 450 especias de diferentes tipos de arbustos y árboles, acogiéndonos al programa que pone en marcha la Diputación de Cádiz. También acogemos cursos de apicultura, jornadas de protección de los vencejos, protección de las aves colocando nidos prefabricados en distintas zonas verdes de nuestro pueblo, etc.".

De esta forma, "le pedimos a Ecologistas en Acción que formemos una mesa de trabajo para que juntos coordinemos líneas de actividades para mejorar la situación, y también solicitar a la sra. alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera que ponga más vigilancia policial y agentes medioambientales en Estella del Marqués para dar solución estos problemas".