Ecologistas en Acción denuncia el sellado de una colonia de murciélagos en Estella del Marqués

Ecologistas en Acción Jerez de la Frontera ha presentado una denuncia ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y ante el SEPRONA por el sellado de una colonia de murciélagos 'fisurícolas' con más de 35 años. Estaba ubicada en los arcos que rodean la plaza de Estella del Marqués.

La organización explica que "no se entienden los motivos de esta agresión al único mamífero volador que existe en los ecosistemas terrestres que conocemos. Es una especie protegida incluida en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (R.D. 139/2011) y en el lugar donde se encontraba esta colonia, no colindaba con ningún vecino que pudiera molestar y, por tanto, no había quejas para justificar esta manera de proceder".

Ecologistas subraya que "existe un protocolo a seguir que en este caso creemos que no se ha respetado. Primero solicitar la autorización a la Delegación de Medio Ambiente de Cádiz y al SEPRONA que indicarían, a la Administración o particular que lo solicitase, los pasos a seguir en este supuesto y no tenemos conocimiento que se haya solicitado la apertura del mencionado protocolo".

"Al parecer los trabajos de sellado de las fisuras o juntas de dilatación y por tanto la destrucción de la colonia, se han realizado, presuntamente, por el Ayuntamiento de Estella y nos tememos que como el horario de sus trabajadores es de mañana, estos se hayan realizado con los animales dentro", añade el comunicado de Ecologistas en Acción, que está "a la espera de que el Ayuntamiento de Estella del Marqués explique si ha recibido alguna queja de los vecinos y si en esta entidad se inició algún expediente para solicitar el sellado de la colonia".

Por todo ello, Ecologistas entiende que "es necesario, por la gravedad de lo sucedido, que se encuentren a los responsables de estos actos y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley si se comprueba actuación irregular".