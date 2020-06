El Ayuntamiento destina a ayudas sociales 1.379.000 euros desde el inicio del estado de alarma

Desde el inicio del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, los servicios sociales municipales han destinado 1.379.000 euros a ayudas sociales a casi 7.000 familias, un importe, que según ha explicado este miércoles la delegada de Acción Social, Carmen Collado, ha procedido en su mayor parte del presupuesto municipal.

Durante prácticamente estos tres meses la delegación de Acción Social ha atendido en concreto a 6.981 familias que constituyen un total de 36.357 ciudadanos del Jerez urbano y rural. Para ello, los servicios sociales han dado respuesta a 24.320 llamadas, con 22.412 intervenciones sociales. El grueso de estas intervenciones sociales han sido informaciones de ayudas y solicitud de ayudas puntuales. Las ayudas sociales, tanto económicas, como en especie, han ascendido a un importe de 1.379.000 euros, repartidos en más de 9.900 pagos.

Desglosando estos datos, las ayudas periódicas han supuesto 4.288 pagos, por un importe de 487.164 euros y las ayudas en especie periódicas han sumado otros 7.830 euros. Las ayudas económicas a familias con menores han alcanzado 844 pagos, por un importe de 258.139 euros.

En cuanto a las ayudas puntuales, las relacionadas directamente con la situación de alerta sanitaria son 3.814 pagos, por valor de 497.199 euros en metálico, más 755 ayudas en especie, valoradas en 95.219 euros, a las que se suman las restantes ayudas puntuales que atiende diariamente la delegación al margen de la coyuntura actual: ayudas en especie que se han repartido a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, con otros 1.171 euros; otras ayudas puntuales y atención a emergencias sociales que están dentro del trabajo diario de los servicios sociales por un total de 31.000 euros en ayudas económicas, y 1.100 en especie.

Este es el balance de la ingente labor que en estos meses han hecho los servicios municipales para paliar las consecuencias económicas del Covid-19 entre las familias, un esfuerzo que la delegada de Acción Social ha agradecido a todos los trabajadores de este área.

Ha aprovechado también para recriminar que "hasta el momento no hayamos recibido nada" de la Junta y ha criticado de nuevo que la gestión de los 17 millones de las tarjetas monedero se haya dejado en manos de las entidades sociales y no de los ayuntamientos. No obstante, también recordó que será Cruz Roja la que se encargue de esta gestión, "una entidad en la que confiamos plenamente, pero insistimos en que esas ayudas deberían haber sido transferidas a los municipios”.

Ha asegurado que la única aportación que ha recibido el Ayuntamiento son 734.000 euros procedentes del Fondo Social Europeo, a través del Gobierno central, un importe que se ha incorporado al presupuesto de la delegación de Acción Social y que permitirá ir haciendo frente a la demanda de más ayudas por parte de las familias.

La delegada ha agradecido además a la Diputación su apoyo a través de tres programas, el plan de ayudas sociales de emergencia, el plan especial de empleo y el Invierte Social Post COVID-19, que aportarán 1.500.000 euros a las ELA, y 1.235.000 al Jerez urbano.

Collado ha indicado que si la demanda de ayudas siguiera a este ritmo el presupuesto municipal de servicios municipales se agotará y será necesario hacer modificaciones de crédito y utilizar otras partidas que no se van a gastar para seguir haciendo frente a las necesidades de las familias, pero confió en la llegada de ayudas de otras Administraciones para paliar esta situación.

Demanda de información sobre el ingreso mínimo vital

En este sentido, ha recalcado de forma muy especial, el ingreso mínimo vital del Gobierno central, al que ha calificado de medida histórica y que se estima beneficiará en Jerez a 12.000 familias. "Es la diferencia con la anterior crisis, en aquella ocasión se rescató a los bancos y ahora se va a rescatar a las familias, que es lo que hace un Gobierno progresista".

Aunque se trata de un ingreso que no van a gestionar los municipios, el Ayuntamiento va a habilitar en las próximas semanas, como ya anunció la alcaldesa Mamen Sánchez, seis puntos de información y atención, entre la zona urbana y rural, para tramitar este ingreso a las familias que tengan más dificultades a la hora de solicitarlo. Aun no hay fecha para la entrada en funcionamiento de estos seis puntos, que se están habilitando, cuidando el cumplimiento de todas las medidas de prevención y seguridad exigidas como consecuencia de la pandemia. No obstante, los servicios sociales municipales ya han recibido y atendido, en relación a este ingreso, 257 solicitudes de demanda de información.

La delegada también ha insistido en la renta mínima de inserción de la Junta de Andalucía y ha pedido al Gobierno andaluz que tramite cuanto antes los expedientes que ya le han llegado desde el Ayuntamiento, para que esta ayuda llegue lo más pronto posible a las familias.

Los trámites para solicitar esta renta se están haciendo también desde los servicios sociales municipales, que ya han recibido 1.752 demandas de información y valoración y hasta el momento se han tramitado y enviado a la Junta 343 expedientes, que se desglosan en 70 expedientes tramitados por situaciones de emergencia social de familias unipersonales o con menores sin ingresos de ninguno de los miembros de la unidad familiar; 180 expedientes familiares tramitados de solicitudes de renta ya tramitadas en su día, que aún estaban sin resolver por la Junta y que se les ha solicitado el cambio de modalidad por situaciones de emergencia social; 7 expedientes por situación de Urgencia Social y 86 tramitaciones de aportaciones documentales.

En la actualidad, según el Ayuntamiento, hay más de 100 expedientes familiares pendientes de valoración profesional y tramitación. Precisamente esta semana se han incorporado a los servicios sociales 14 trabajadoras para agilizar dichas tramitaciones.

Por otro lado, Collado confía en que la demanda de ayudas dirigidas al Ayuntamiento puedan ir disminuyendo a medida que avance la normalización de la situación y se puedan ir recuperando también en los próximos meses puestos de trabajo, por lo que ha señalado que es difícil aventurar la proyección del gasto en servicios sociales de aquí a final de año, como consecuencia de la crisis económica que ha provocado la pandemia.

La delegada ha manifestado que en su día se hará también un balance del trabajo realizado en el pabellón Kiko Narvaéz, reconvertido desde el inicio de la pandemia, en centro operativo, donde han ido llegando todas las donaciones. Ha insistido, no obstante, en que hay un registro riguroso de todas las ayudas y de las familias que se han visto beneficiadas de las mismas. También indicó que a los voluntarios que han trabajado en el pabellón se les han realizado los test del coronavirus y no ha habido ningún positivo.