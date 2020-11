El Ayuntamiento retirará todos los contenedores que están soterrados

El Ayuntamiento ha decidido retirar del centro de la ciudad los contenedores soterrados que llevan ya cerca de un año sin ser utilizados al estar clausurados y precintados, y que fueron instalados en Jerez entre los años 2003 y 2004. Estos contenedores están situados en calle Lealas, plaza Aladro, La Merced, plaza del Progreso, plaza Rivero, Alameda Vieja, plaza San Andrés y calle Cruz.

Diez meses después de que se precintaran algunos vecinos elevaron sus quejas por la imagen totalmente censurable que presentan esas calles y plazas, señalando que no se entendía el motivo por el que no se habían recuperado esos contenedores soterrados o no se habían eliminado de manera definitiva.

Son varios los motivos por lo que en su día se tomó la decisión de anular estos contenedores que acumulan la basura bajo el nivel de las aceras. En primer lugar, los contenedores ofrecen oxidación en sus bases, pero también están deteriorados y además, el Ayuntamiento y la UTE FCC-CointerEqualm (Jerez UTE) constataron en su día que los ciudadanos dan poco uso a estos contenedores y prefieren dejar las bolsas de basura en el exterior en lugar de introducirlas en el depósito soterrado, quizás para no tener que tocar con las manos las superficies de esos contenedores de acero por el mal estado que presentan.

Precisamente como consecuencia del mal estado de los depósitos, el técnico de prevención de riesgos de la UTE consideró, en diciembre del año pasado, que ni los usuarios debían utilizarlos ni los empleados debían trabajar con estos contenedores en tanto no fueran arreglados y se les quitara el óxido, y así se lo comunicó la empresa concesionaria de la limpieza al Ayuntamiento, avisándole de que todos los contenedores soterrados iban a ser inutilizados con precintos y junto a ellos se iban a poner contenedores ‘en superficie’, es decir, los convencionales que hay por el resto de la ciudad.

Desde Jerez UTE se ha realizado un estudio de diagnóstico para valorar su recuperación o bien su eliminación. En función de este informe, el Gobierno local a través de la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente que dirige José Antonio Díaz ha determinado su clausura definitiva.

El coste de su reparación completa y reactivación es de más de 200.000 euros y también conlleva un plan de mantenimiento con reposición de éstos al completo. Asimismo, el mecanismo de apertura y cierre y su encaje en el subsuelo suele averiarse con frecuencia por el propio uso de la ciudadanía y extracción de los residuos.

También se ha valorado por parte del Gobierno local el hecho de que este tipo de contenedores soterrados generan contaminación de aguas en el subsuelo por la oxidación de sus bases con el paso del tiempo. La generación de ‘lixiviados’ (líquidos contaminantes procedentes de residuos) es habitual en este tipo de contenedores, lo que empobrece y deteriora el subsuelo de su entorno. Este es uno de los motivos principales de la anulación definitiva de estas isletas donde están instalados.

El Gobierno local sigue así la tendencia adoptada en casos similares por municipios que tenían contenedores soterrados, que han ido siendo retirados por las evidencias de su problemática de sostenibilidad en su entorno.

En las superficies donde están instalados se han colocado contenedores en superficie, siendo la primera acción al respecto la acometida por el Ayuntamiento y Jerez UTE en la céntrica plaza del Progreso, donde ya se ha retirado el soterrado.De igual forma, el Ayuntamiento anuncia que está estudiando junto a Jerez UTE distintas propuestas para dotar de un nuevo sistema de recogida de residuos el centro histórico de la ciudad.