El Ayuntamiento recrimina a Moreno Bonilla "que lleve dos años ignorando a Jerez"

José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía, para que "deje de ignorar los proyectos estratégicos de Jerez".

En este sentido ha señalado que "desde el gobierno municipal queremos denunciar que el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, lleva más de dos años incumpliendo su palabra de visitar el Ayuntamiento de Jerez, ignorando todas las peticiones de la ciudad para proyectos estratégicos que generan actividad económica y empleo y Moreno Bonilla se pasea por toda la provincia, ignorando nuestras peticiones".

Por último, Díaz ha querido recordar al presidente andaluz que "no hay ningún cierre perimetral en la ciudad de Jerez que le impida venir. Otra cosa es que el presidente no quiera venir para no comprometerse con los jerezanos y las jerezanas. Hay proyectos estratégicos que se le adeudan a nuestra ciudad y nosotros vamos a reclamárselos a la Junta de Andalucía".